LIVE MotoGP, GP Australia 2018 in DIRETTA: qualifiche. Andrea Dovizioso sfida Marquez, ma Valentino Rossi ci prova con la Yamaha

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Australia, terzultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island si preannuncia un time-attack molto interessante con tanti pretendenti alla pole-position. Marc Marquez, per la tradizione recente, è il favorito per partire dalla p.1. Il neo campione del mondo della Honda ha voglia di festeggiare con un successo il titolo vinto a Motegi e farlo su una delle piste più spettacolari del Circus non ha prezzo.

Proveranno a contrastarla le Ducati e le Yamaha. Andrea Dovizioso non ha trovato la quadra nel corso delle libere al 100% e quindi dovrà lavorare alacremente per essere della partita. Il forlivese non ha un gran feeling con l’asfalto australiano però la GP18 può consentirgli di sfatare questo tabù. Nello stesso tempo Danilo Petrucci con la Rossa del Team Pramac potrebbe stupire tutti per la sua eccezionale velocità.

Per quanto riguarda Maverick Vinales e Valentino Rossi, dipenderà molto dalle temperatura. La M1, più di altre moto, è molto sensibile a queste variazioni. Pertanto per lo spagnolo e il “Dottore” le qualifiche sono accompagnate da un grande punto di domanda. Pronte a stupire invece le due Suzuki di Andrea Iannone e di Alex Rins, con il centauro di Vasto sempre velocissimo qui in Australia.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Australia, terzultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 6.30 con le PL4. Buon divertimento!

06.10: Ovviamente tra gli osservati speciali c’è Andrea Dovizioso. Il forlivese sulla Ducati non si è mai trovato al meglio su questo circuito di grande scorrevolezza. Per cui, l’obiettivo del centauro italiano sarà quello di sfatare un po’ questo tabù e riuscire ad essere competitivo anche su questo tracciato.

06.07: Su questa pista però le sorprese potrebbero non mancare: Andrea Iannone è stato velocissimo in tutti i turni di prove libere sulla sua Suzuki e a Phillip Island è riuscito spesso a fare la differenza. Vedremo se poi nel time-attack ciò si confermerà.

06.05: Lo spagnolo della Honda è stato il pilota più veloce della sessione di libere 3 e dunque le motivazioni per centrare l’obiettivo massimo ci sono nonostante i festeggiamenti per il settimo titolo in carriera.

06.02: Marc Marquez, neo campione del mondo, è pronto per dimostrare ancora una volta di essere il migliore ed è pronto a centrare la pole per proiettarsi alla gara nel modo migliore.

06.01: Ci apprestiamo a vivere un time-attack assai combattuto nel quale ci si può aspettare di tutto e nessun risultato è così scontato.

06.00: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP.

