Andrea Iannone, GP Australia MotoGP 2018: “Mi preoccupa la costanza nell’arco della gara”

Andrea Iannone ha stampato il miglior crono nella prima giornata di prove libere del GP d’Australia della MotoGP, ma a sportmediaset.mediaset.it l’italiano è cauto nelle previsioni per la domenica, tentando così di sfilarsi dallo scomodo ruolo di favorito per la vittoria.

Così il pilota della Suzuki sul confronto col passo degli avversari: “Stiamo con i piedi per terra prima di parlare di pole o vittoria. In classifica siamo tutti molto vicini. Honda e Ducati in uscita dall’ultima curva fanno paura. In rettilineo riesco a tenere la loro scia, ma di superarle non se ne parla“.

Come Dovizioso e Rossi, anche Iannone è concentrato sulle prestazioni sul passo gara e non sul giro secco: “Dobbiamo confrontarci con i soliti problemi e limitarli sarà decisivo per fare una buona gara. Dobbiamo lavorare sull’uscita di curva, ma quello che mi preoccupa è la costanza nell’arco della gara“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it