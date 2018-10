MotoGP, risultato FP3 GP Australia 2018: Marc Marquez comanda le terze libere. Andrea Iannone in vetta all’overall, Valentino Rossi nono in Q2

Marc Marquez è il migliore del turno di prove libere 3 del GP d’Australia 2018, terzultimo round del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda, nonostante una caduta alla curva-4, ha saputo trovare le giuste regolazioni su questo tracciato e nella simulazione del time-attack si è issato in vetta alla graduatoria con il tempo di 1’29″714 a precedere di 42 millesimi la Yamaha del connazionale Maverick Vinales (1’29″756) e di 78 la Ducati Pramac dell’australiano Jack Miller, anch’essi estremamente efficaci sul giro secco. Per quanto concerne l’alfiere della squadra di Iwata, c’è da dire che anche il passo gara è stato estremamente veloce e nel suo caso, infatti, le prestazioni sono state molto consistenti al pari di quelle del neo campione del mondo.

Alle loro spalle la conferma di Andrea Iannone in sella alla Suzuki. Il pilota di Vasto ha fermato i cronometri sul tempo di 1’29″867, rimanendo comunque in vetta alla graduatoria dell’overall, importante per capire chi sarà in Q2 e chi dovrà passare per il primo turno delle qualifiche. In ripresa Valentino Rossi, quinto in questa sessione (1’29″974) con la Yamaha e nono nella graduatoria combinata. Il “Dottore” ha risolto in parte i problemi di pompaggio sulla sua moto ma ancora fa un po’ fatica in uscita dalle curve lente del circuito di Phillip Island, perdendo troppo rispetto ai rivali. Il campione di Tavullia può comunque guardare con maggior fiducia al time-attack.

Molto più concentrato, invece, nel trovare la giusta messa a punto per la corsa domenicale è stato Andrea Dovizioso (decimo in 1’30″580 in questo turno ma quarto nell’overall). Il forlivese ancora non è al 100% su questa pista che mai gli ha riservato grandi soddisfazioni. Per il momento il “Dovi” perde molto nel t-3 non trovando la giusta scorrevolezza con la Ducati. Vedremo se nell’ultimo di turno di libere (PL4) il team di Borgo Panigale e il centauro italiano riusciranno a trovare il miglior set-up.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 – GP AUSTRALIA 2018 – MOTOGP

93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’29.714 20 22 340.0

2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.756 17 22 0.042 0.042 337.5

3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 1’29.792 17 20 0.078 0.036 336.8

4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’29.867 10 20 0.153 0.075 336.1

5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.974 17 21 0.260 0.107 334.8

6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.221 20 22 0.507 0.247 336.5

7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.259 20 20 0.545 0.038 327.6

8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’30.296 18 18 0.582 0.037 334.0

9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati Team DUCATI 1’30.485 19 22 0.771 0.189 338.7

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’30.580 15 20 0.866 0.095 338.1

11 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 1’30.720 17 19 1.006 0.140 332.9

12 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.724 17 17 1.010 0.004 332.9

13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’30.830 21 22 1.116 0.106 334.5

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’30.846 19 21 1.132 0.016 332.7

15 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 1’30.973 18 20 1.259 0.127 333.5

16 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’31.047 13 19 1.333 0.074 329.4

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 1’31.205 16 19 1.491 0.158 336.2

18 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’31.320 5 20 1.606 0.115 330.4

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’31.655 7 7 1.941 0.335 333.9

20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.860 4 13 2.146 0.205 332.6

21 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’32.045 14 15 2.331 0.185 335.0

22 7 Mike JONES AUS Angel Nieto Team DUCATI 1’32.988 8 22 3.274 0.943 334.0

23 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.139 3 11 3.425 0.151 326.4

CLASSIFICA COMBINATA PROVE LIBERE – GP AUSTRALIA 2018 – MOTOGP

1 29 Team SUZUKI ECSTAR A.IANNONE ITA SUZUKI 1’30.418 19 1’29.131 19 1’29.867 10

2 9 Alma Pramac Racing D.PETRUCCI ITA DUCATI 1’30.027 20 0.160 0.160 1’29.291 19 1’31.205 16

3 25 Movistar Yamaha MotoGP M.VIÑALES SPA YAMAHA 1’29.952 11 0.223 0.063 1’29.354 19 1’29.756 17

4 4 Ducati Team A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1’30.121 19 0.275 0.052 1’29.406 17 1’30.580 15

5 5 Monster Yamaha Tech 3 J.ZARCO FRA YAMAHA 1’30.658 20 0.555 0.280 1’29.686 20 1’30.296 18

6 93 Repsol Honda Team M.MARQUEZ SPA HONDA 1’30.384 13 0.583 0.028 1’29.739 5 1’29.714 20

7 43 Alma Pramac Racing J.MILLER AUS DUCATI 1’29.989 17 0.661 0.078 1’29.838 18 1’29.792 17

8 42 Team SUZUKI ECSTAR A.RINS SPA SUZUKI 1’31.207 19 0.787 0.126 1’29.918 23 1’30.830 21

9 46 Movistar Yamaha MotoGP V.ROSSI ITA YAMAHA 1’30.828 14 0.843 0.056 1’30.133 17 1’29.974 17

10 55 Monster Yamaha Tech 3 H.SYAHRIN MAL YAMAHA 1’30.956 12 1.048 0.205 1’30.179 19 1’31.655 7

11 44 Red Bull KTM Factory Racing P.ESPARGARO SPA KTM 1’30.936 19 1.090 0.042 1’30.545 20 1’30.221 20

12 26 Repsol Honda Team D.PEDROSA SPA HONDA 1’30.984 6 1.128 0.038 1’30.472 21 1’30.259 20

13 38 Red Bull KTM Factory Racing B.SMITH GBR KTM 1’31.546 15 1.215 0.087 1’30.346 24 1’30.724 17

14 19 Ducati Team A.BAUTISTA SPA DUCATI 1’31.197 18 1.354 0.139 1’30.734 4 1’30.485 19

15 17 Angel Nieto Team K.ABRAHAM CZE DUCATI 1’30.772 20 1.589 0.235 1’31.166 7 1’30.720 17

16 41 Aprilia Racing Team Gresini A.ESPARGARO SPA APRILIA 1’32.334 7 1.605 0.016 1’30.736 21 1’31.860 4

17 21 EG 0,0 Marc VDS F.MORBIDELLI ITA HONDA 1’31.670 6 1.656 0.051 1’30.787 7 1’31.047 13

18 30 LCR Honda IDEMITSU T.NAKAGAMI JPN HONDA 1’31.339 20 1.699 0.043 1’30.830 16 1’30.846 19

19 10 Reale Avintia Racing X.SIMEON BEL DUCATI 1’32.013 18 1.842 0.143 1’31.275 22 1’30.973 18

20 12 EG 0,0 Marc VDS T.LUTHI SWI HONDA 1’32.024 21 2.189 0.347 1’31.539 18 1’31.320 5

21 81 Reale Avintia Racing J.TORRES SPA DUCATI 1’32.793 17 2.439 0.250 1’31.570 21 1’32.045 14

22 45 Aprilia Racing Team Gresini S.REDDING GBR APRILIA 1’31.941 15 2.810 0.371 1’32.045 6 1’33.139 3

23 7 Angel Nieto Team M.JONES AUS DUCATI 1’35.012 21 3.857 1.047













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: Valerio Origo