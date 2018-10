MotoGP, GP Australia 2018: risultati e classifica prove libere 1. Maverick Vinales comanda, Dovizioso chiude quarto, Marquez (6°) cade, Valentino Rossi è decimo

E’ dello spagnolo Maverick Vinales il miglior crono delle prove libere 1 del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota iberico della Yamaha ha ottenuto il tempo di 1’29″952 ed ha preceduto le due Ducati Pramac di Jack Miller e di Danilo Petrucci, rispettivamente di 37 e 75 millesimi. Una prestazione che conferma come la M1 sia competitiva su questo tracciato tra le mani del n.25 e nello stesso tempo la Rossa non sia così in difficoltà anche su una pista con queste caratteristiche.

Una considerazione rafforzata anche dal quarto posto di Andrea Dovizioso che, 0″169 da Vinales, ha completato un ottimo giro, mettendo in evidenza anche un buon feeling con il circuito australiano. Il tabù Phillip Island potrebbe essere sfatato? Lo scopriremo. Alle spalle del “Dovi” l’accoppiata Honda formata da Cal Crutchlow (a 0″314) e da Marc Marquez (a 0″432). Il neo campione del mondo della top class è stato protagonista di una caduta, per sua fortuna, senza conseguenze che comunque ha evidenziato che l’assetto ideale con la propria moto ancora non sia stato raggiunto.

A completamento della top-10 troviamo la Suzuki di Andrea Iannone, distanziato di 466 millesimi dal leader, la Yamaha Tech3 di Johann Zarco (a 0″706), la Ducati dell’Angel Nieto Team del ceco Karel Abraham (a 0″820) e la Yamaha del nostro Valentino Rossi, a 0″876 dal teammate. Un distacco importante del “Dottore” dipeso da un lavoro di messa a punto ancora non positivo e da una confidenza con l’avantreno non eccezionale. C’è ancora tanto da fare nel proprio team.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1 – MOTOGP – GP AUSTRALIA 2018

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.952 11 23 333.2

2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 1’29.989 17 19 0.037 0.037 334.6

3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 1’30.027 20 20 0.075 0.038 337.2

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’30.121 19 20 0.169 0.094 337.1

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’30.266 12 21 0.314 0.145 339.5

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.384 13 16 0.432 0.118 334.8

7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’30.418 19 19 0.466 0.034 334.3

8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’30.658 20 21 0.706 0.240 332.4

9 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 1’30.772 20 20 0.820 0.114 329.9

10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.828 14 19 0.876 0.056 329.2

11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.936 19 20 0.984 0.108 335.7

12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’30.956 12 20 1.004 0.020 332.3

13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.984 6 18 1.032 0.028 329.3

14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati Team DUCATI 1’31.197 18 19 1.245 0.213 337.6

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.207 19 23 1.255 0.010 332.2

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’31.339 20 22 1.387 0.132 333.8

17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.546 15 15 1.594 0.207 326.3

18 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’31.670 6 22 1.718 0.124 327.1

19 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.941 15 15 1.989 0.271 327.4

20 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 1’32.013 18 18 2.061 0.072 325.2

21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’32.024 21 21 2.072 0.011 328.3

22 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.334 7 18 2.382 0.310 330.9

23 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’32.793 17 19 2.841 0.459 332.9

24 7 Mike JONES AUS Angel Nieto Team DUCATI 1’35.012 21 22 5.060 2.219 327.5













