MotoGP, risultato FP2 GP Australia 2018: Andrea Iannone comanda le seconde libere. Petrucci in scia, Dovizioso è quarto, indietro Marquez e Valentino Rossi

Un super Andrea Iannone nel secondo turno di prove libere del venerdì del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha ottenuto il best time odierno di 1’29″131 mettendo in evidenza una guida sopraffina, sostenuto anche da una buona ciclistica della moto nipponica. “The Maniac“, notoriamente molto veloce su questo tracciato, ha iniziato con il piede giusto questo weekend e potrebbe essere una delle sorpresa in vista della gara.

Risultati inaspettati che non riguardano solo chi è in vetta. In seconda piazza infatti troviamo ancora il Bel Paese con Danilo Petrucci che, in sella alla Ducati Pramac, ha stampato un signor crono a 160 millesimi da Iannone. Molto bene la Rossa nell’ultimo settore, a sfruttare la grande accelerazione di cui è dotata. A seguire la prima della Yamaha di Maverick Vinales, a 0″223, davanti ad un Andrea Dovizioso che, step by step, continua a lavorare per domenica, costruendosi anche un buon giro in configurazione da qualifica. Per il “Dovi” questa non è mai stata una pista tanto favorevole ma la GP18 potrebbe dargli una mano e centrare un risultato degno di nota.

Indietro sia Marc Marquez che Valentino Rossi. Il neo campione del mondo non è stato brillante come al solito in sella alla Honda. Il settimo posto finale lo testimonia, al pari dei 608 millesimi accusati dalla Suzuki. Un set-up ancora non ideale per il fenomeno di Cervera che comunque sarà della partita quando conterà. Un discorso simile vale anche per il Dottore in difficoltà con l’avantreno della M1 e il secondo secco (1″002) accusato dal teammate parla chiaro. A chiosa, giusto citare Cal Crutchlow (quinto in questa sessione) e protagonista di una caduta rovinosa in curva-1. Le condizioni del pilota della LCR Honda sono da valutare anche se il britannico è parso piuttosto sofferente.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 – GP AUSTRALIA 2018 – MOTOGP

1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’29.131 19 19 336.4

2 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 1’29.291 19 21 0.160 0.160 338.3

3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.354 19 21 0.223 0.063 335.0

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’29.406 17 20 0.275 0.052 340.4

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’29.616 8 16 0.485 0.210 341.2

6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’29.686 20 20 0.555 0.070 336.2

7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’29.739 5 24 0.608 0.053 337.7

8 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 1’29.838 18 20 0.707 0.099 333.7

9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’29.918 23 23 0.787 0.080 333.4

10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.133 17 21 1.002 0.215 332.4

11 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’30.179 19 20 1.048 0.046 332.7

12 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.346 24 24 1.215 0.167 333.5

13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.472 21 21 1.341 0.126 328.0

14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.545 20 20 1.414 0.073 339.0

15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati Team DUCATI 1’30.734 4 5 1.603 0.189 339.3

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’30.736 21 22 1.605 0.002 335.9

17 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’30.787 7 21 1.656 0.051 326.7

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’30.830 16 19 1.699 0.043 332.8

19 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 1’31.166 7 18 2.035 0.336 331.6

20 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 1’31.275 22 22 2.144 0.109 328.8

21 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’31.539 18 20 2.408 0.264 328.8

22 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’31.570 21 21 2.439 0.031 331.3

23 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.045 6 9 2.914 0.475 326.4

24 7 Mike JONES AUS Angel Nieto Team DUCATI 1’33.633 17 23 4.502 1.588 329.8













