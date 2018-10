Andrea Dovizioso, GP Australia MotoGP 2018: “Non siamo ancora a posto del tutto, non basta per il podio”

Andrea Dovizioso è soddisfatto a metà del venerdì di prove libere del GP d’Australia della Moto GP e lo afferma a it.motorsport.com, dove l’italiano conferma di non essere pienamente contento di quanto fatto. Secondo Dovi infatti le prestazioni non sarebbero sufficienti per ambire al podio domenica.

Il forlivese si vede ancora lontano dai primi: “Anche l’anno scorso il primo giorno era andata bene, ma secondo me ci troviamo in una situazione diversa. La moto è diversa per vari motivi. Abbiamo già fatto un passo con la gomma usata ed è stato abbastanza veloce. Sappiamo già che siamo messi meglio dell’anno scorso, però non basta per giocarci il podio“.

Il passo gara potrebbe però rivelare un’altra verità: “Sono riuscito a fare un buon tempo alla fine del turno e questo vuol dire che la velocità c’è. Però essere veloci nei primi dieci giri è un conto, ma farlo dopo venti è un altro su questa pista. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, perché non siamo ancora a posto del tutto“.

Ecco i favoriti dell’italiano per la vittoria finale: “Vinales, Crutchlow, che purtroppo si è fatto male, e Iannone hanno un passo migliore del nostro. Marquez ha fatto fatica oggi e anche Valentino, ma domani e domenica me li aspetto davanti, quindi possiamo essere un bel gruppo. Comunque ci sono altri due turni importanti per cambiare la situazione attuale“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it