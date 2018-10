Valentino Rossi, GP Australia MotoGP 2018: “Honda e Ducati vanno più forte, sono più competitivi di noi”

Non cerca mezze misure Valentino Rossi nelle dichiarazioni del venerdì rilasciate a it.motorsport.com alla vigilia del GP d’Australia della MotoGP: la sua moto paga dazio dalle Honda e dalle Ducati e così il Dottore non potrà puntare alla vittoria, se non affidandosi al suo infinito talento. La lotta per il successo appare difficile in questa tappa del Motomondiale.

Il pilota italiano appare molto duro circa il bilancio stagionale: “Anche se vinciamo da qui alla fine, la sostanza non cambia: gli altri sono più competitivi di noi. Poi ci può essere anche una domenica in cui uno va meglio, ma non cambia molto. Le stagioni con la Ducati però sono state molto più difficili, perché facevo molta fatica a trovarmi con la moto. Non vincere è una cosa difficile, ma quest’anno certe volte mi sono divertito“.

Il Dottore concorda con Vinales circa lo sviluppo della moto: “Maverick dice quello che dico io, che la Yamaha deve lavorare per risolvere i problemi. I nostri stili di guida sono simili, ma non uguali. Però alla fine abbiamo dei problemi da un sacco di tempo: io ho i miei e lui ha i suoi, ma se lavoriamo nella stessa direzione credo che miglioreremo entrambi“.

La lotta per la vittoria in Australia però è aperta: “Honda e Ducati vanno più forte, ma vedere anche i passi avanti che ha fatto la Suzuki, che ha un motore quattro cilindri in linea come il nostro, è una motivazione per la Yamaha per fare meglio. Anche loro penso che vorranno vincere”.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it