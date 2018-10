LIVE MotoGP, GP Australia 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP. Dopo il primo turno disputato in mattinata, si torna in pista a Phillip Island per farci una idea più precisa dei reali valori in campo sullo splendido tracciato situato nello stato di Victoria.

La grande domanda di questo fine settimana riguarda la Ducati, per capire se davvero la moto della scuderia di Borgo Panigale sarà in grado di migliorare il proprio feeling con questo circuito nel quale, senza mezzi termini, soffre come da nessuna altra parte nel mondo. Attorno al comportamento di Andrea Dovizioso ed Alvaro Bautista (che sostituisce l’acciaccato Jorge Lorenzo) vedremo come risponderanno le Yamaha e, soprattutto, se il fresco campione del mondo, Marc Marquez, vorrà puntare all’ennesimo successo della sua annata.

La seconda sessione di prove libere del GP d’Australia prenderà il via alle ore 7.20 e OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della sessione, per capire chi si presenterà nel modo migliore verso le qualifiche di domani. Chi la spunterà a Phillip Island?

I risultati della prima sessione di prove libere













7.35 Molti piloti sono tornati ai box, mentre continua a spingere Iannone.

7.34 1:29.822 per Iannone, ma Crutchlow vola in 1:29.616 e sale in prima posizione!

7.33 Ed ora è Rossi a finire lungo in curva 6! Le gomme, evidentemente, fanno enorme fatica ad entrare in temperatura e si rischia parecchio!

7.32 Fuori pista anche Marquez! Lo spagnolo finisce nella ghiaia anch’esso alla Siberia, ma mantiene il controllo della moto, sfiora le gomme di protezione, e si rimette sul tracciato.

7.31 Caduta per Bautista alla curva Siberia. Tutto ok per il pilota, ma moto ferma nella ghiaia.

7.30 AGGIORNAMENTO TEMPI

1 93 M. MARQUEZ 1:29.739 2 4 A. DOVIZIOSO +0.327 3 35 C. CRUTCHLOW +0.478 4 29 A. IANNONE +0.517 5 25 M. VIÑALES +0.984 6 19 A. BAUTISTA +0.995 7 5 J. ZARCO +1.160 8 44 P. ESPARGARO +1.277 9 26 D. PEDROSA +1.328 10 46 V. ROSSI +1.368

7.29 Ancora Marquez! Lo spagnolo chiude il giro in 1:29.739 il tempo più veloce di giornata! Rossi 1:31.107 è decimo a 1.369

7.28 Per il momento Rossi è 12esimo, mentre Vinales è sesto.

7.27 Marquez 1:30.088, ma Dovizioso fa 1:30.066 e vola in vetta!

7.26 Tutti stanno migliorando. Marquez è sotto di mezzo secondo rispetto al suo tempo, Dovizioso 4 decimi.

7.25 Marquez è sotto di mezzo secondo nel T1, diventano 626 al T2, 698 la T3, chiude in 1:30.765 e sale in vetta. Ma arriva Iannone e lo beffa per mezzo secondo!

7.24 Il primo tempo lo fissa Jack Miller in 1:32.617 poi Zarco lo scalza per tre decimi.

7.23 Si inizia a forzare! Vediamo i primi tempi cronometrati…

7.22 Entrano in pista anche Rossi e Marquez che devono risalire dopo una mattinata complicata.

7.21 Primi piloti sul tracciato per sfruttare al massimo i 45 minuti di questo importante turno.

It's been a long day in Phillip Island, but the final session of the day is underway 👊#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/8W1vlD2nKM — MotoGP™🏁🇦🇺 (@MotoGP) October 26, 2018

7.20 SEMAFORO VERDE!!! SCATTA LA FP2 DELLA MOTOGP!!!

7.18 Pochi istanti e sarà in pista la FP2 della MotoGP!

This guy was fastest in #MotoGP FP1 🔥 Who will be the quickest man overall on Friday at the #AustralianGP? Find out LIVE on VideoPass 📡 https://t.co/wATGXQf6I6 pic.twitter.com/uK0YVpY6az — MotoGP™🏁🇦🇺 (@MotoGP) October 26, 2018

7.15 C’è grande curiosità per capire se la Ducati si confermerà dopo l’ottima FP1. La moto di Borgo Panigale ha sempre sofferto su questa pista e, nel caso si dimostrasse competitiva, sarebbe un’ottima notizia anche per la prossima stagione.

7.13 Le condizioni meteo in questo momento sono perfette. Splende il sole sull’isola australiana e le temperature sono in risalita.

7.11 Settima posizione per Andrea Iannone questa mattina, il migliore in casa Suzuki.

7.10 Dieci minuti al via della FP2!

7.09 Esordio per Alvaro Bautista con la Ducati. Lo spagnolo prende il posto del connazionale Jorge Lorenzo, ancora alle prese con gli acciacchi dopo le cadute di Aragon e Buriram. Bautista ha chiuso la FP1 in 14esima posizione a 1.245 da Vinales.

The premier class roll out of pit lane! ✊ What a moment for @19Bautista who gets his first taste of the factory Ducati machine!#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/IJtn5vthoz — MotoGP™🏁🇦🇺 (@MotoGP) October 26, 2018

7.07 Oltre ad essere, notoriamente, un tracciato molto complicato da affrontare, la pioggia e le basse temperature hanno tolto grip a gomme e asfalto. In tutte le classi si sono registrate numerose cadute. Tra queste anche Dani Pedrosa.

A fast get-off for @26_DaniPedrosa down a Turn 1 💢 You don't have a slow crash there! Luckily he looks to be OK 👍#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/npMZPTK84A — MotoGP™🏁🇦🇺 (@MotoGP) October 26, 2018

7.05 Quindici minuti al via della seconda sessione di prove libere di Phillip Island.

7.04 La FP1 ha messo in mostra un Valentino Rossi ancora in ritardo, con qualche problema con la gomma posteriore ed un tempo a 8 decimi dal compagno.

7.02 In apertura di turno Marquez aveva già rischiato la caduta. Vedremo se in questo pomeriggio australiano sarà in grado di trovare maggiore feeling con la pista di Phillip Island.

7.00 La FP1 ha visto una rovinosa caduta di Marc Marquez. Fortunatamente tutto ok per il campione del mondo che ha chiuso la prima sessione in sesta posizione ad oltre 4 decimi da Vinales.

6.57 Ottimo inizio di weekend per Vinales che ha subito trovato il giusto feeling con la pista australiana e ha rifilato 8 decimi al compagno Valentino Rossi.

Here are the times from the first #MotoGP session of the weekend ⏱@maverickmack25 leads the way in FP1 💪#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/XDc6XUyoTu — MotoGP™🏁🇦🇺 (@MotoGP) October 26, 2018

6.55 I risultati della FP1. Comanda Maverick Vinales, ma l’equilibrio è totale, con i primi 4 (tra i quali i nostri Dovizioso e Petrucci) in meno di un decimo.

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 333.2 1’29.952

2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 334.6 1’29.989 0.037 / 0.037

3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 337.2 1’30.027 0.075 / 0.038

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.1 1’30.121 0.169 / 0.094

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 339.5 1’30.266 0.314 / 0.145

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 334.8 1’30.384 0.432 / 0.118

7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.3 1’30.418 0.466 / 0.034

8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.4 1’30.658 0.706 / 0.240

9 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 329.9 1’30.772 0.820 / 0.114

10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 1’30.828 0.876 / 0.056

6.50 La seconda sessione di prove libere del GP d’Australia scatterà tra mezzora esatta. Il ritardo è stato dovuto alle condizioni della pista che, nel corso del turno della Moto3, ha visto il tracciato invaso dall’olio perso dalla moto del nostro Stefano Nepa. Dopo la pioggia della FP1, è arrivato questo inconveniente, che ha mandato fuori pista diversi piloti, su tutti Marco Bezzecchi.

6.30 Buongiorno e benvenuti a Phillip Island! La FP2 della MotoGP è stata posticipata di 15 minuti, dalle 7.05 alle 7.20.

