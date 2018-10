MotoGP, Mondiale 2019: Andrea Dovizioso può credere nell’impresa. Super Ducati e possibile concorrenza interna tra Marquez e Lorenzo le chiavi per sognare

Il Mondiale di MotoGP 2018 è andato in archivio: Marc Marquez ha raggiunto il “settimo livello” imponendosi a Motegi (Giappone), chiudendo la partita al primo match point. Per il 25enne spagnolo mettere nel mirino i numeri fantascientifici di Giacomo Agostini non è una chimera. Marc ha dimostrato classe e costanza nel corso di questo campionato, vincendo con pieno merito, soprattutto ottenendo punti pesanti quando la sua Honda non è stata all’altezza della situazione.

Andrea Dovizioso ha motivi, però, per cui essere confidente in vista della prossima stagione. Il forlivese, al momento, può vantare 3 vittorie e 7 podi in totale, quando mancano tre gare al termine dell’annata, e soprattutto ha dato l’impressione nelle ultime uscite di potersela giocare fino in fondo con il fuoriclasse di Cervera. La GP18, sempre eccellente nel motore e nella gestione dell’accelerazione, è assai migliorata nella percorrenza. Basta notare quanto ha saputo fare Jorge Lorenzo al Mugello, a Barcellona e in Austria, essendo lui il re della guida in pura scorrevolezza.

Partendo da questi presupposti quindi e consapevoli della crescita del “Dovi” e di un pacchetto italiano estremamente competitivo, si può puntare al bersaglio grosso l’anno prossimo. Certo, per battere Marquez bisognerà rasentare la perfezione ed avere una continuità spaventosa. Ne è cosciente il centauro italiano che per l’iride andrà compiuto un ulteriore step e gli errori dell’inizio di questo campionato, che di fatto hanno tagliato fuori dal discorso iridato il nostro portacolori, saranno utili per l’anno venturo.

Inoltre Andrea potrebbe sfruttare a proprio vantaggio il dualismo Honda tra Jorge e Marquez. E’ evidente che la prossima accoppiata di centauri del team di Tokyo è la migliore ma, come si sa, due galli nello stesso pollaio possono causare problemi di gestione. Frizioni e tensioni di cui potrebbe servirsi il sempre attento ducatista per realizzare il suo sogno e riportare il titolo sotto l’insegna di Borgo Panigale.













Foto: Valerio Origo