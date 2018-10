Valentino Rossi, GP Australia 2018: “Spero di avere lo stesso feeling dell’anno scorso. Il punto di forza Marquez? Va veloce ovunque”

Giornata di conferenza stampa a Phillip Island (Australia), sede del terzultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Valentino Rossi si proietta a questo appuntamento con la voglia di replicare il podio dell’anno passato e concludere nel miglior modo una stagione non positiva con la Yamaha, nonostante il terzo posto nella classifica generale.

Un tracciato diverso da tutti gli altri, quello che i piloti si apprestano ad affrontare, a detta del campione di Tavullia: “E’ uno dei miglior circuiti per tutti noi. Le condizioni meteo saranno importanti e speriamo di avere il sole. L’anno scorso sono stato forte ed entrambe le Yamaha sono andate a podio. Ogni anno, però, le cose cambiano e bisogna lavorare sull’assetto per trovare il feeling giusto sulle curve veloci. Assonanza con Silverstone? Credo che questa pista sia unica, sinistrorsa, tanti saliscendi e non molte frenate”.

A tenere banco, come è ovvio, è anche il titolo iridato già vinto da Marc Marquez a Motegi (Giappone) e, a domanda diretta, Valentino ha espresso il proprio parere circa le qualità del suo avversario e i possibili cambiamenti di moto che riguarderanno l’iberico: “Il punto di forza di Marquez è che riesce ad essere veloce ovunque. Farà come me e cambierà moto per avere nuovi stimoli? Non saprei, dipende dall’approccio personale che ogni pilota ha, non è un obbligo”.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo