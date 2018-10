Marc Marquez, GP Australia 2018: “Anche se ho già il titolo in tasca, voglio vincere anche a Phillip Island. Sul futuro…”

Marc Marquez non va in vacanza, anzi, e lo ha confermato nel corso della conferenza stampa piloti che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio d’Australia 2018 della MotoGP. Lo spagnolo, dopo aver conquistato il titolo a Motegi nello scorso weekend, ribadisce che non ha la minima intenzione di distrarsi in questo finale di campionato, e vuole dimostrarlo sin da Phillip Island domenica. Il cinque volte campione del mondo è decisamente sereno e sorridente ma, tuttavia, spiega di non avere avuto troppo tempo per festeggiare a dovere il suo nuovo trionfo: “Sono molto felice per il traguardo ottenuto, ora effettivamente mi sento diverso rispetto ad una settimana fa, ma non ho avuto troppo tempo per festeggiare. Domenica è stata una bella giornata, ma lunedì ero già nella factory per salutare e ringraziare tecnici e meccanici. Per i giusti festeggiamenti ci sarà tempo, magari dopo la Malesia, per il momento la mia concentrazione è tutta su questo appuntamento”.

Questa pista ha visto vincere in un paio di occasioni lo spagnolo, ma nelle due volte nelle quali vi è arrivato con il titolo mondiale appena vinto in Giappone, sono arrivate altrettante cadute. Una eventualità che il Cabroncito vuole scacciare: “Davvero una strana statistica – sorride – Ricordo bene quelle due gare. Nel 2014 arrivai qui dopo aver centrato il titolo a Motegi e mi sentivo imbattibile. Infatti caddi quando ero ampiamente al comando, rovinando tutto. Due anni fa la situazione era differente, ma nonostante tutto finii a terra lo stesso. Proprio per questo motivo non dovrò distrarmi e rimanere concentrato lungo tutto il corso del fine settimana. Sono ovviamente più rilassato, ma questa tranquillità dovrò incanalarla verso una guida migliore, senza cambiare nulla della mia routine. Queste gare sono importanti sia per il presente, che per l’avvio del 2019″.

Ultima battuta sul futuro. Il presidente della Honda in settimana ha espresso la sua intenzione di vedere lo spagnolo a vita sulla moto di Saitama. Per Marquez, a quanto pare, le idee non sono particolarmente differenti: “Non ho avuto modo di parlare di persona con il presidente in questi giorni, ma il mio pensiero non cambia. Sto benissimo in questa scuderia e mi trovo alla perfezione con il team. Un aspetto decisamente fondamentale, che ci ha permesso di vivere uno dei momenti migliori della gloriosa storia di questa casa. Quando tutto va così bene non ha senso cambiare…”.

Foto: Valerio Origo