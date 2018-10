Moto3, GP Australia 2018: risultati e classifiche prove libere. Canet il più veloce, Martin in seconda piazza, Bezzecchi è quarto. Le PL1 ritardate di due ore per olio in pista

Lo spagnolo Aron Canet è il migliore di questa prima giornata di prove libere del GP d’Australia, terzultima prova del Mondiale 2018 di Moto3. L’iberico della Honda (Estrella Galicia 0,0) ha siglato il crono di 1’37″285 precedendo il leader del campionato Jorge Martin (Honda – Del Conca Gresini Moto3), a 0″111, e la KTM (Bester Capital Dubai) di un altro centauro spagnolo, ovvero di Marcos Ramirez, distanziato di 0″113. Un Martin che quindi è apparso decisamente in ripresa dopo l’infelice round in Giappone.

Marco Bezzecchi c’è ed è lì a marcarlo stretto. Il pilota della KTM (Redox PruestelGP) è in quarta posizione, a 0″173, ed è stato particolarmente rapido nei curvoni ad alta percorrenza. Un Bezzecchi che, oltre ad aver dimostrato grande qualità di guida, si è messo in evidenza anche per il proprio sangue freddo. Il romagnolo in uno dei suoi giri lanciati, infatti, si è ritrovato in traiettoria un gabbiano, finendo per travolgere purtroppo il volatile, ma non facendo praticamente una piega rispetto a ciò che stava accadendo.

C’è da dire che il nostro portacolori è stato vittima anche di una caduta nelle PL1 disputate in condizioni di asfalto bagnato inizialmente. Una scivolata causata dalla perdita di olio per la rottura del motore di Stefano Nepa che ha costretto la Direzione Gara ad esporre la bandiera rossa ed a sospendere per diverso tempo il turno, cambiando di alcuni minuti il programma delle altre categorie. Nepa infatti non rendendosi conto del danno ha inondato di fatto il tracciato, dalla curva 3 alla 9. Le libere sono riprese su pista asciutta.

Tornando alla cronaca, in quinta piazza troviamo l’argentino Gabriel Rodrigo (KTM – RBA BOE Skull Rider), a 190 millesimi dalla vetta, davanti al nostro Lorenzo Dalla Porta (a 0″303) in sella Honda (Leopard Racing), al britannico John McPhee (KTM – CIP-Green Power) a 0″507, al giapponese Ayumu Sasaki (Honda – Petronas Sprinta Racing) a 0″513 e ai nostri Tony Arbolino (Honda – Marinelli Snipers Team) ed Enea Bastianini (Honda – Leopard Racing) a completare la top-10. Da segnalare la caduta sul finire del turno delle PL2 di Fabio Di Giannantonio (23°) che, al di là di un brutto colpo nelle parti intime, non ha subito danni seri.

CLASSIFICA PROVE LIBERE – MOTO3 – GP AUSTRALIA 2018

1 44 Estrella Galicia 0,0 A.CANET SPA HONDA 1’39.125 13 1’37.285 14

2 88 Del Conca Gresini Moto3 J.MARTIN SPA HONDA 1’38.841 15 1’37.396 15 0.111 0.111

3 42 Bester Capital Dubai M.RAMIREZ SPA KTM 1’38.974 15 1’37.398 13 0.113 0.002

4 12 Redox PruestelGP M.BEZZECCHI ITA KTM 1’39.285 12 1’37.458 14 0.173 0.060

5 19 RBA BOE Skull Rider G.RODRIGO ARG KTM 1’39.411 14 1’37.475 14 0.190 0.017

6 48 Leopard Racing L.DALLA PORTA ITA HONDA 1’39.472 16 1’37.588 17 0.303 0.113

7 17 CIP – Green Power J.MCPHEE GBR KTM 1’39.179 6 1’37.792 14 0.507 0.204

8 71 Petronas Sprinta Racing A.SASAKI JPN HONDA 1’40.396 11 1’37.798 14 0.513 0.006

9 14 Marinelli Snipers Team T.ARBOLINO ITA HONDA 1’39.162 14 1’37.863 15 0.578 0.065

10 33 Leopard Racing E.BASTIANINI ITA HONDA 1’39.231 15 1’37.867 10 0.582 0.004

11 75 Angel Nieto Team Moto3 A.ARENAS SPA KTM 1’39.281 15 1’38.050 13 0.765 0.183

12 40 Red Bull KTM Ajo D.BINDER RSA KTM 1’39.569 13 1’38.121 15 0.836 0.071

13 65 Sudmetal Schedl GP Racing P.OETTL GER KTM 1’39.937 11 1’38.133 15 0.848 0.012

14 84 Redox PruestelGP J.KORNFEIL CZE KTM 1’42.995 7 1’38.199 16 0.914 0.066

15 24 SIC58 Squadra Corse T.SUZUKI JPN HONDA 1’39.185 9 1’38.219 14 0.934 0.020

16 77 Reale Avintia Academy 77 V.PEREZ SPA KTM 1’40.346 14 1’38.236 13 0.951 0.017

17 55 SIC58 Squadra Corse Y.MONTELLA ITA HONDA 1’40.990 11 1’38.284 16 0.999 0.048

18 10 SKY Racing Team VR46 D.FOGGIA ITA KTM 1’39.881 12 1’38.380 18 1.095 0.096

19 22 RBA BOE Skull Rider K.MASAKI JPN KTM 1’40.029 14 1’38.435 16 1.150 0.055

20 5 Bester Capital Dubai J.MASIA SPA KTM 1’39.644 14 1’38.564 13 1.279 0.129

21 16 Angel Nieto Team Moto3 A.MIGNO ITA KTM 1’39.867 16 1’38.618 13 1.333 0.054

22 27 Honda Team Asia K.TOBA JPN HONDA 1’40.629 17 1’38.699 18 1.414 0.081

23 21 Del Conca Gresini Moto3 F.DI GIANNANTO ITA HONDA 1’39.375 16 1’38.785 8 1.500 0.086

24 72 Estrella Galicia 0,0 A.LOPEZ SPA HONDA 1’39.896 13 1’38.803 17 1.518 0.018

25 31 SKY Racing Team VR46 C.VIETTI ITA KTM 1’41.113 19 1’39.122 14 1.837 0.319

26 7 Petronas Sprinta Racing A.NORRODIN MAL HONDA 1’39.588 8 1’39.231 3 1.946 0.109

27 41 Honda Team Asia N.ATIRATPHUVA THA HONDA 1’39.548 15 1’39.296 14 2.011 0.065

28 81 CIP – Green Power S.NEPA ITA KTM 1’40.197 7 2.912 0.901













