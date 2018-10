MotoGP, i precedenti di Valentino Rossi nel GP d’Australia. Record di vittorie per il Dottore con 8 successi complessivi a Phillip Island

Valentino Rossi si appresta a disputare il suo 23° Gran Premio d’Australia della carriera nel Motomondiale, il 19° nella classe regina. Il Dottore è reduce da due quarti posti raccolti in Thailandia ed in Giappone che hanno fornito delle indicazioni discordanti e non completamente incoraggianti per quanto riguarda la competitività della Yamaha. Il nativo di Tavullia è terzo nel Mondiale e proverà a conservare il suo piazzamento nelle ultime tre corse della stagione, anche se non è da escludere una possibile rimonta finale su Andrea Dovizioso per la piazza d’onore (distante 9 punti).

Il nativo di Tavullia detiene il record di maggior numero di successi a Phillip Island con otto vittorie, di cui due in 250 e sei nella classe regina, ma nelle ultime dodici partecipazioni ha raccolto solo un successo. Complessivamente il n.46 ha collezionato ben 17 podi (su 22 gare), evidenziando dunque un ottimo feeling con la spettacolare pista australiana soprattutto in sella alla Yamaha. Valentino Rossi infatti ha un invidiabile score di 3 vittorie, 4 secondi posti, 4 terzi posti ed un solo piazzamento ai piedi del podio (4°) nelle gare disputate a Phillip Island con la scuderia di Iwata in MotoGP. Impressionante anche la striscia positiva di risultati raccolti in Australia dal 1998 al 2010 (l’ultimo anno in Yamaha prima del passaggio in Ducati), con 13 podi consecutivi e 7 trionfi conquistati sia nella categoria intermedia che nella classe regina. Uno dei ricordi più belli di Rossi legato al Gran Premio d’Australia risale all’edizione del 2004, nella prima stagione del Dottore in Yamaha dopo il clamoroso divorzio con la Honda. Il nativo di Tavullia si presentò alla penultima gara della stagione con la possibilità di aggiudicarsi il sesto titolo iridato della carriera matematicamente con una gara d’anticipo in caso di piazzamento tra i primi due, ma Valentino non si accontentò di gestire la situazione favorevole di classifica ed ingaggiò un duello spettacolare con il suo rivale per il campionato Sete Gibernau, riuscendo a regolarlo in volata al termine di un ultimo giro mozzafiato ricco di incroci di traiettoria e sorpassi al limite.













Foto: Valerio Origo