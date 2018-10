MotoGP, GP Australia 2018: risultati e classifiche warm-up. Andrea Iannone il migliore, Dovizioso (4°) precede Marquez, indietro Valentino Rossi

Andrea Iannone è stato il più veloce nel warm-up del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro della Suzuki ha confermato l’eccellente velocità del weekend, volando letteralmente lungo i saliscendi di Phillip Island e siglando il crono di 1’29″254. Un ottimo passo quello esibito dal centauro tricolore che si candida ad un ruolo di primo piano per la gara.

Alle sue spalle troviamo la coppia Yamaha formata da Maverick Vinales e da Johann Zarco, rispettivamente a 0″329 e a 0″688 dalla vetta. Lo spagnolo della squadra ufficiale di Iwata, dopo le brillanti qualifiche, ha messo in mostra una velocità più che discreta nel corso di questo turno e rientra nel “club degli osservati speciali“. Stesso discorso per il francese del Team Tech3, molto a suo agio su questa pista e particolarmente prestazionale lungo i curvoni veloci.

Bene Andrea Dovizioso. Il forlivese, sulla Ducati, girando gran parte della sessione con pneumatici usati si è fermato a 766 millesimi da Iannone, facendo vedere dei chiari miglioramenti rispetto al time-attack non così esaltante (partirà nono). Per il “Dovi” segnali confortanti in vista della corsa domenicale. Alle sue spalle troviamo il poleman, nonché neo campione del mondo, Marc Marquez (5°). Lo spagnolo della Honda ha fatto un po’ fatica a trovare il ritmo, visto il distacco di 0″818 dal vertice. Tuttavia, bisogna tener conto del lavoro fatto e dello stato di usura delle gomme impiegate dal fuoriclasse di Cervera.

In difficoltà Valentino Rossi. Il “Dottore” non è andato oltre il 17° tempo (1’30″885) avendo grossi problemi con l’avantreno della sua Yamaha. Una moto instabile quella del “46” che non gli ha consentito di esprimere il proprio potenziale e con cui Rossi non riesce a guidare come vorrebbe. Si preannuncia anche per questo una gara in salita per lui.

CLASSIFICA WARM-UP – MOTOGP – GP AUSTRALIA 2018

1 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’29.254 6 11 335.8

2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.583 7 13 0.329 0.329 335.2

3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’29.942 7 13 0.688 0.359 335.6

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’30.020 9 13 0.766 0.078 340.2

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.072 10 10 0.818 0.052 333.2

6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’30.131 11 12 0.877 0.059 331.5

7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.280 11 13 1.026 0.149 332.7

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 1’30.300 5 12 1.046 0.020 334.9

9 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 1’30.358 13 13 1.104 0.058 335.2

10 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.623 8 13 1.369 0.265 328.6

11 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’30.627 10 10 1.373 0.004 328.0

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’30.647 11 11 1.393 0.020 333.7

13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’30.701 4 5 1.447 0.054 326.9

14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Ducati Team DUCATI 1’30.749 9 9 1.495 0.048 336.2

15 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 1’30.757 11 12 1.503 0.008 332.2

16 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’30.861 5 10 1.607 0.104 324.0

17 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.885 4 11 1.631 0.024 330.2

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’30.928 5 12 1.674 0.043 325.9

19 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.253 6 11 1.999 0.325 325.0

20 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’31.301 9 13 2.047 0.048 333.8

21 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 1’31.325 8 10 2.071 0.024 324.9

22 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.456 6 9 2.202 0.131 327.7

23 7 Mike JONES AUS Angel Nieto Team DUCATI 1’33.185 9 12 3.931 1.729 328.8













