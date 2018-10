Basket, Serie A1 2018-2019: Schio difende il titolo, ma quante contendenti per lo Scudetto

Si apre questo fine settimana la nuova stagione della Serie A1 di basket femminile. Un inizio di campionato che avverrà con classifica formula dell’Opening Day, in una due giorni a Torino che vedrà impegnate tutte le dodici partecipanti. Sarà la prima occasione per vedere subito squadre di una A1 che si prospetta davvero spettacolare ed avvincente.

A difendere il titolo sarà il Famila Schio, ma per le venete sarà difficile mantenere il tricolore sul petto. Sicuramente la vittoria in Supercoppa della scorsa domenica ha dato maggior fiducia al gruppo di coach Vincent, anche perchè in quel di Schio c’è stata una vera e propria rivoluzione, che ha visto le partenze di Chicca Macchi e soprattutto di Cecilia Zandalasini. Importante il ritorno di Lavender, il recupero di Lisec e l’acquisto di Gruda.

Potrebbe esserci una sfida veneta per lo Scudetto perchè la Reyer Venezia si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di arrivare fino in fondo. Venezia si è mossa benissimo sul mercato con colpi di grande valore come Anderson, Steinberga e Gulich. Uno squadra veramente fortissima e che ha come obiettivo proprio quello dello Scudetto o almeno di raggiungere la finale playoff, sempre mancata negli ultimi anni.

Ci sono altre due squadre che puntano in alto. La Passalacqua Ragusa è reduce dalla finale dello scorso anno e nel suo roster ha aggiunto una giocatrice come Jillian Harmon, che non fa altro che alzare il livello della squadra siciliana. Poi c’è una Dike Basket Napoli che sogna in grande. La Dike può ambire allo Scudetto dopo un mercato davvero eccezionale che ha portato tante giocatrici di valore in Campania: tra queste anche tre azzurre come Chicca Macchi, Marzia Tagliamento e Kathrin Ress.

Un passo indietro alla concorrenza sembra essere Lucca, anche perchè in Toscana c’è stata una vera e propria rivoluzione. Lucca dovrebbe essere la quinta forza del campionato, lottando per un piazzamento playoff importante insieme a San Martino di Lupari e Torino.

Sono due le nuove arrivate in Serie A1, Empoli e Sesto San Giovanni, che hanno lavorato bene sul mercato e hanno come obiettivo principale quello della salvezza da raggiungere senza i playout, a cui sembrano essere attualmente indirizzate proprio le stesse formazioni che li hanno disputati lo scorso anno, Battipaglia e Vigarano.













Credit: Ciamillo