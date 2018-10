LIVE Italia-Cina, Mondiali volley femminile 2018 in DIRETTA: a che ora inizia la partita oggi e come vederla in tv

Oggi giovedì 4 ottobre si gioca Italia-Cina, incontro valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Sapporo (Giappone) le azzurre chiudono la prima fase della rassegna iridata affrontando le Campionesse Olimpiche in un incontro molto importante per il prosieguo della nostra avventura in questa manifestazione: portare a casa il successo significherebbe aumentare notevolmente le possibilità di accedere alla Final Six visto che tutti i risultati vengono portati dietro nella seconda fase, quella dove affronteremo USA, Russia, Thailandia e Azerbaijan.

La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento da imbattuta, forte di quattro vittorie in altrettanti incontri proprio come le asiatiche: si preannuncia una partita particolarmente accesa e intensa, le ragazze del CT Davide Mazzanti vanno a caccia di un’impresa contro la corazzata di Lang Ping che è tra le grandi favorite per il successo finale. Paola Egonu è chiamata a un duello contro la fuoriclasse Zhu Ting, l’Italia ha tutte le carte in regola per mettere sotto questa Cina come è già successo durante l’ultima Nations League.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della partita che sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Cina

ITALIA-CINA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

