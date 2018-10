LIVE F1, GP Giappone 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1. Seconda sessione da 90 minuti per i piloti che dovranno trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto e ottimizzare il feeling con il tracciato di Suzuka. La Ferrari proverà a rispondere alla favorita Mercedes, Sebastian Vettel proverà a battere un colpo per dimostrare che può ancora lottare con Lewis Hamilton per il titolo iridato.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 07.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 1

CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

07.45 Siamo a metà della FP2. Ora si lancia anche Hamilton con la gomma rossa.

07.43 Ricordiamo le condizioni meteo a Suzuka, oggi non piove come invece si temeva.

Le point météo 🌥️

Température de l'air : 24°C 🌡️

Température de l'asphalte : 30°C 🔥

Humidité : 69 % 💧

Vent : 2 km/h 💨 #FP2 #JapaneseGP #FORMULE1 — formule 1 (@formule113) October 5, 2018

07.41 Primo settore spaventoso per Bottas che poi commette un errore ed è costretto ad alzare il piede.

07.40 Hamilton, Vettel, Ricciardo e Raikkonen sono ai box. Botas è l’unico big in pista con gomma rossa.

07.38 Ci sono dei problemi sulla vettura di Gasly, vedremo se riuscirà a tornare in pista per la seconda parte della FP2.

07.36 Dani Ricciardo si migliora (1:29.513) e sale in terza posizione con 8 centesimi di vantaggio su Bottas.

07.35 Vettel è andato bene nei primi due settori può ha perso nel terzo, si è migliorato di tre decimi rispetto al tempo sulla gomma soft ma il tempo di Hamilton sembra inavvicinabile.

07.34 Vettel si ferma a 1:29.050, paga un decimo abbondante da Hamilton ma con la mescola più prestazionale.

07.33 Inizia la seconda simulazione di qualifica per Vettel su gomma rossa.

07.32 Vettel torna in pista a caccia di risposte dopo un prima tornata non eccezionale.

07.30 CLASSIFICA DEI TEMPI DOPO 30 MINUTI.

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 44 L. Hamilton Mercedes 1’28″911 2 05 S. Vettel Ferrari 1’29″398 3 77 V. Bottas Mercedes 1’29″593 4 07 K. Raikkonen Ferrari 1’30″003 5 03 D. Ricciardo Red Bull 1’30″251 6 33 M. Verstappen Red Bull 1’30″330 7 11 S. Perez Force India 1’30″986 8 31 E. Ocon Force India 1’31″130 9 28 B. Hartley Toro Rosso 1’31″164 10 08 R. Grosjean Haas 1’31″295 11 9 M. Ericsson Sauber 1’31″307 12 27 N. Hulkenberg Renault 1’31″356 13 20 K. Magnussen Haas 1’31″434 14 55 C. Sainz Renault 1’32″056 15 18 L. Stroll Williams 1’32″247 16 16 C. Leclerc Sauber 1’32″258 17 14 F. Alonso McLaren 1’32″540 18 35 S. Sirotkin Williams 1’32″589

07.28 Per il momento la Mercedes sembra incontenibile, la Ferrari prova a rispondere ma contro questo Hamilton sembra esserci poco da fare.

07.26 Nel giro di rientro ai box, Hamilton elogia la pista dicendo che è incredibile. Poi ha continuato: “E’ uno dei migliori giorni della mia vita”. Il Campione del Mondo è davvero sicuro di sé.

07.24 Ora sono tutti ai box a parte Hamilton, terminato il primo giro di simulazione qualifica.

07.22 Diamo uno sguardo anche alla tifoseria.

Samedi, le #Pirelli Pole Position Award sera remis par le fan qui aura le plus beau costume… Le niveau est très élevé !#JapaneseGP 🇯🇵 #Pirelli #Fit4F1 #F1 pic.twitter.com/6WCkCuZc0A — Pirelli France (@PirelliFR) October 5, 2018

07.20 Ulteriore miglioramento di Hamilton che continua a fare la differenza, scende sotto il muro di 1’29”’ e piazza 1:28.911 su gomma gialla con meo secondo di vantaggio su Vettel.

07.18 Valtteri Bottas si ferma alle spalle di Vettel in 1:29.593.

07.16 Lewis Hamilton subito indemoniato con la gomma gialla e rifila quattro decimi di distacco a Vettel: 1:29.005 per il britannico della Mercedes.

07.13 Ora le Mercedes sono pronte per tornare in pista.

Fire up and hold! 🔥🔥🔥 Kicking off our FP2! Got a question for us, fire them in! 📲#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/GpXlnLKnhj — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 5, 2018

07.11 Ricordiamo che le Ferrari corrono con una nuova livrea che promuove il progetto di Philip Morris.

07.10 Le due Mercedes sono ancora ferme ai box.

07.09 Sebastian Vettel ora si migliora e scende a 1:29.398, è comunque a sette decimi dal crono nel mattino di Hamilton.

07.07 Vettel non si migliora in questa tornata, sempre su gomma gialla.

07.06 Si temeva per le condizioni meteo ma fortunatamente non piove in questa mattinata giapponese.

07.05 Kimi Raikkonen in pista, a tre centesimi dal compagno di squadra in 1:30.003. Le Ferrari sono lontane dai tempi di Hamilton nella prima sessione, a parità di gomme.

07.04 Vettel chiude il primo giro cronometrato in 1:29.971.

07.02 Vettel subito in pista con la gomma gialla.

07.00 SEMAFORO VERDE. INIZIANO LE PROVE LIBERE 2 DEL GP DEL GIAPPONE.

C’est parti pour cette deuxième séance d’essai libre sur piste sèche

1:30 de séance #JapaneseGP #FORMULE1 pic.twitter.com/EwXZhxTPt2 — formule 1 (@formule113) October 5, 2018

06.58 Daniel Ricciardo terzo nella FP1, due minuti e si parte.

06.56 Gli highlights della FP1.

Fernando in the gravel 😯

A near miss for Lewis 🙈 FP1 was… eventful 👀#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/QHJ6ExQWOS — Formula 1 (@F1) October 5, 2018

06.54 Lewis Hamilton è stato il più veloce nella FP1, doppietta Mercedes che sembrano essere le grandi favorite. Kimi Raikkonen quarto ha preceduto Sebastian Vettel, le Ferrari devono reagire.

06.52 Si corre a Suzuka, semaforo verde alle ore 07.00. I piloti avranno a disposizione 90 minuti di tempo.

06.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Giappone, tappa del Mondiale F1.

ULTERIORI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARE

Il programma completo del weekend di Suzuka

La Ferrari pensa già alla prossima stagione?

Le cinque risposte che dovrà darci il GP del Giappone

La nuova livrea della Ferrari

La Ferrari ha meno potenza: colpa di un sensore?

Le gomme scelte dalla Ferrari e dalla Mercedes e le possibili strategie

I precedenti della Ferrari in Giappone