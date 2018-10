F1, GP Giappone 2018: prove libere 1-2, classifica combinata dei tempi. Lewis Hamilton il più veloce, Sebastian Vettel terzo

Lewis Hamilton è stato letteralmente strepitoso nel venerdì delle prove libere valide per il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes è stato semplicemente strepitoso in entrambe le sessioni e ha firmato il miglior tempo in 1:28.217, rifilando ben quattro decimi di distacco al compagno di scuderia Valtteri Bottas.

Sebastian Vettel ha faticato con la sua Ferrari e si è fermato ad addirittura 8 decimi dal suo grande rivale nella corsa verso il titolo iridato, davanti di pochissimo alle due Red Bull. Kimi Raikkonen è soltanto sesto pagando ulteriori difficoltà. Di seguito la classifica combinata dei tempi delle prove libere 1 e 2 del GP del Giappone, tutti i piloti hanno siglato la loro migliore prestazione nella FP2 ad eccezione di Dani Ricciardo,

GP GIAPPONE 2018, PROVE LIBERE 1-2: CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI

1 44 L. Hamilton Mercedes 1’28″217

2 77 V. Bottas Mercedes 1’28″678

3 05 S. Vettel Ferrari 1’29″050

4 33 M. Verstappen Red Bull 1’29″257

5 03 D. Ricciardo Red Bull 1’29″373

6 07 K. Raikkonen Ferrari 1’29″498

7 31 E. Ocon Force India 1’30″035

8 08 R. Grosjean Haas 1’30″440

9 9 M. Ericsson Sauber 1’30″478

10 28 B. Hartley Toro Rosso 1’30″502

11 11 S. Perez Force India 1’30″510

12 27 N. Hulkenberg Renault 1’30″644

13 P. Gasly Toro Rosso 1’30’795

14 55 C. Sainz Renault 1’30″904

15 16 C. Leclerc Sauber 1’30″906

16 20 K. Magnussen Haas 1’30″956

17 14 F. Alonso McLaren 1’30″988

18 35 S. Sirotkin Williams 1’31″087

19 18 L. Stroll Williams 1’31″215

20 Vandoorne McLaren 1’31”981













FOTOCATTAGNI