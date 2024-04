Judo, Gennaro Pirelli agguanta il bronzo agli Europei e si avvicina alle Olimpiadi!

Gennaro Pirelli torna a brillare sui tatami della Zagreb Arena e si aggiudica una fondamentale medaglia di bronzo nella categoria -100 kg ai Campionati Europei 2024 di judo. Un terzo posto molto importante per il napoletano, che regala all’Italia il quarto podio complessivo di una rassegna continentale ampiamente positiva in assenza dei big Scutto, Bellandi, Tavano, Toniolo, Lombardo e Parlati.

Pirelli era già stato protagonista di un’ottima fase eliminatoria mattutina in cui ha battuto il pluricampione iridato Jorge Fonseca, l’ucraino Anton Savytskiy ed il serbo Aleksandar Kukolj (ai recuperi) perdendo soltanto ai quarti con l’azero numero 2 al mondo Zelym Kotsoiev. In finale per il bronzo ha dovuto fronteggiare il padrone di casa croato Zlatko Kumric, un avversario insidioso e supportato dal calore del pubblico locale.

Il 23enne azzurro, vincitore del Grand Slam di Tokyo nel 2022, ha dominato l’incontro anticipando sempre Kumric e accumulando una serie di attacchi sempre più efficaci (dopo aver rimediato uno shido per un falso attacco) per poi passare in vantaggio nel punteggio con uno splendido waza-ari. A meno di 1’30” dallo scadere Pirelli, che non si è accontentato di gestire la situazione favorevole, ha poi chiuso i conti con un’altra proiezione micidiale imponendosi per waza-ari awasete ippon.

Prima medaglia in un Europeo Senior a livello individuale (dopo il bronzo nel Team Event di un anno fa a Cracovia) per il campano classe 2000, che ottiene 350 punti vitali per il ranking portandosi sul filo della zona qualificazione olimpica diretta a Parigi in attesa degli ultimi tre eventi in calendario: due Grand Slam asiatici ed il Mondiale di Abu Dhabi.