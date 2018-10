LIVE MotoGP, GP Thailandia 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Thailandia 2018. Sull’inedito circuito di Buriram i centauri della classe regina si cimenteranno per la seconda sessione della prima giornata, forse la più interessante. Osservati speciali saranno come al solito Marc Marquez e la coppia Ducati.

Lo spagnolo della Honda, leader del campionato, si proietta al quindicesimo round stagionale con la voglia di replicare quanto visto ad Aragon. Su una pista dove i riferimenti non sono molti, Marc vorrà mettere in pista le sue qualità per fare la differenza. Il duo Andrea Dovizioso/Jorge Lorenzo proverà a mettergli il bastone tra le ruote. Su un circuito sulla carta amico della GP18 il forlivese e il maiorchino si candidano ad un ruolo di primo piano anche se sulle condizioni di Lorenzo ci sono diversi punti interrogativi. La caduta al via del GP in Spagna complica la situazione per Jorge. Con tanti dubbi anche la situazione in Yamaha, con Valentino Rossi e Maverick Vinales in cerca del miglior assetto possibile e di risposte confortanti.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Thailandia 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.05. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo