LIVE Eintracht Francoforte-Lazio, Europa League 2019 in DIRETTA | Risultato | Aggiornamenti e gol in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla diretta live di OASport di Eintracht Francoforte-Lazio, incontro valido per la seconda giornata dell’Europa League 2018-2019. In palio il primo posto nel Girone H: i laziali all’esordio hanno superato in casa per 2-1 i ciprioti dell’Apollon, mentre i tedeschi si sono imposti in trasferta con identico punteggio contro i transalpini per Marsiglia.

La Lazio punta al riscatto dopo la sconfitta nel derby capitolino ed al momento è sesta in Serie A con 12 punti in sette partite, l’Eintracht al contrario dopo sei giornate è all’undicesimo posto in Bundesliga con sette punti. La sfida però è già molto importante in ottica passaggio del turno in Europa League.

Il fischio d’inizio del match è fissato per le ore 21.00, ma la nostra diretta inizierà alle ore 20.00, e vedrà l’inserimento delle formazioni ufficiali non appena verranno comunicate. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com)













