Italian Softball Series: quando si gioca la finale scudetto? Programma, orari e tv

Si sta avvicinando il momento delle prime due gare della finale scudetto della Serie A1 di softball, ribattezzata per l’occasione Italian Softball Series. Si troveranno di fronte il MKF Bollate e lo Specchiasol Bussolengo, che sono le due compagini che hanno dominato in lungo e in largo la stagione regolare, oltre ad essersi divise due delle tre coppe europee disputate quest’anno.

La serie si giocherà al meglio delle cinque partite, con le prime due a Bussolengo in questo weekend e le seconde due a Bollate nel prossimo (se non si renderà necessaria la quinta gara, che nel caso verrebbe disputata domenica 14). Dalle parti di Bollate c’è da far terminare una lunghissima attesa: il tricolore manca dal 2005. Bussolengo, invece, vuole vincere il terzo scudetto in quattro anni, dopo che l’anno scorso è stata Forlì a fregiarsi del titolo nazionale.

La finale scudetto tra Bollate e Bussolengo inizierà a giocarsi sabato 6 ottobre alle ore 17. Gli incontri saranno trasmessi in streaming sul sito web della FIBS grazie alla produzione della Global Television Services, che distribuirà le immagini per mezzo della piattaforma tv PMG Sport. Di seguito il programma completo delle Italian Softball Series:

SABATO 6 OTTOBRE

Ore 17: Gara1

45 minuti dopo la fine di Gara1: Gara2

SABATO 13 OTTOBRE

Ore 17: Gara3

45 minuti dopo la fine di Gara3: ev. Gara4

DOMENICA 14 OTTOBRE

Ore 11: ev. Gara5













