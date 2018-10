Eintracht Francoforte-Lazio probabili formazioni, Europa League: aria di turnover per Simone Inzaghi

Seconda giornata di Europa League in arrivo per la Lazio, che affronta la trasferta di Francoforte contro l’Eintracht. Per la formazione biancoceleste arriva il tempo di dimenticare la chiara sconfitta subita nel derby contro la Roma, ma anche di tentare di rinsaldare il vittorioso avvio di campagna europea contro l’Apollon di Limassol.

Per la gara della Commerzbank-Arena, Simone Inzaghi ha previsto un turnover di dimensioni abbastanza grandi. Cambia, in particolare, tutto l’attacco, con Immobile che parte dalla panchina per concedere spazio a Correa e Caicedo. Farà il suo esordio anche Proto al posto di Strakosha quale portiere titolare. Si è rimesso in condizione di giocare Radu, che sarà dunque parte della difesa laziale, mentre anche a centrocampo i cambi saranno parecchi. Per l’Eintracht, invece, la formazione ha un che di obbligato per via dei molti infortuni che stanno falcidiando la squadra di Hutter.

Queste le parole di Simone Inzaghi sulla formazione che intende schierare, ma non svelare: “La formazione è già nella mia testa ma ai giocatori ancora non l’ho comunicata, abbiamo l’obbligo di disputare la gara di domani nel modo migliore. Il derby ormai è il passato, non l’abbiamo perso tatticamente, con più fame e cattiveria gli episodi potevano girare dalla nostra parte. Effettuo le mie scelte in base al recupero dei ragazzi dall’ultimo impegno ed in base a ciò che vedo in allenamento, domani affrontiamo la squadra vincitrice della Coppa di Germania”

Ecco le probabili formazioni di Eintracht-Lazio, che si disputerà questa sera alle ore 21:

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Russ, Hasebe, N’Dika; da Costa, Torro, de Guzman, Kostic; Allan; Haller, Rebic. All. Hutter

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Wallace, Acerbi, Radu; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Correa; Caicedo. All. Inzaghi













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock