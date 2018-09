Calendario Europa League 2019: i risultati e le classifiche dei gironi. Vittorie per Lazio e Milan

A partire da questo giovedì 20 settembre ha preso il via l’edizione 2018-2019 dell’Europa League di calcio. In sede di sorteggio, le 48 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro fasce in base al ranking per coefficienti. Ciascuno dei 12 gironi conterrà una squadra per fascia. Secondo il nuovo sistema, i coefficienti dei club sono determinati dalla somma di tutti i punti nei cinque anni precedenti o dal coefficiente della federazione nello stesso periodo (prevale il punteggio più alto). Due le squadre italiane ai nastri di partenza: il Milan e la Lazio. Di seguito il calendario della fase a gironi con i risultati e le classifiche della prima giornata:

GIRONE A

Bayer Leverkusen (Ger) 3

Zurigo (Svi) 3

Ludogorets (Bul) 0

AEK Larnaca (Cip) 0

20 set | AEK Larnaca-Zurigo 0-1

20 set | Ludogorets-Bayer Leverkusen 2-3

4 ott | Bayer Leverkusen-AEK Larnaca ore 18.55

4 ott | Zurigo-Ludogorets ore 18.55

25 ott | Zurigo-Bayer Leverkusen ore 18.55

25 ott | AEK Larnaca-Ludogorets ore 18.55

8 nov | Bayer Leverkusen-Zurigo ore 21

8 nov | Ludogorets-AEK Larnaca ore 21

29 nov | Zurigo-AEK Larnaca ore 18.55

29 nov | Bayer Leverkusen-Ludogorets ore 18.55

13 dic | AEK Larnaca-Bayer Leverkusen ore 21

13 dic | Ludogorets-Zurigo ore 21

GIRONE B

Salisburgo (Aus) 3

Celtic (Sco) 3

Lipsia (Ger) 0

Rosenborg (Nor) 0

20 set | Lipsia-Salisburgo 0-1

20 set | Celtic-Rosenborg 1-0

4 ott | Rosenborg-Lipsia ore 18.55

4 ott | Salisburgo-Celtic ore 18.55

25 ott | Salisburgo-Rosenborg ore 18.55

25 ott | Celtic-Lipsia ore 18.55

8 nov | Lipsia-Celtic ore 21

8 nov | Rosenborg-Salisburgo ore 21

29 nov | Salisburgo-Lipsia ore 18.55

29 nov | Rosenborg-Celtic ore 18.55

13 dic | Lipsia-Rosenborg ore 21

13 dic | Celtic-Salisburgo ore 21

GIRONE C

Sparta Praga (RepC) 3

Copenaghen (Dan) 1

Zenit San Pietroburgo (Rus) 1

Bordeaux (Fra) 0

20 set | Copenaghen-Zenit 1-1

20 set | Slavia Praga-Bordeaux 1-0

4 ott | Bordeaux-Copenaghen ore 18.55

4 ott | Zenit-Slavia Praga ore 18.55

25 ott | Zenit-Bordeaux ore 18.55

25 ott | Copenaghen-Slavia Praga ore 18.55

8 nov | Slavia Praga-Copenaghen ore 21

8 nov | Bordeaux-Zenit ore 21

29 nov | Zenit-Copenaghen ore 18.55

29 nov | Bordeaux-Slavia Praga ore 18.55

13 dic | Copenaghen-Bordeaux ore 21

13 dic | Slavia Praga-Zenit ore 21

GIRONE D

Dinamo Zagabria (Cro) 3

Spartak Trnava (Svk) 3

Anderlecht (Bel) 0

Fenerbahce (Tur) 0

20 set | Trnava-Anderlecht 1-0

20 set | Dinamo Zagabria-Fenerbahce 4-1

4 ott | Fenerbahce-Trnava ore 18.55

4 ott | Anderlecht-Dinamo Zahabria ore 18.55

25 ott | Anderlecht-Fenerbahce ore 18.55

25 ott | Trnava-Dinamo Zagabria ore 18.55

8 nov | Dinamo Zagabria-Trnava ore 21

8 nov | Fenerbahce-Anderlecht ore 21

29 nov | Anderlecht-Trnava 18.55

29 nov | Fenerbahce-Dinamo Zagabria ore 18.55

13 dic | Trnava-Fenerbahce ore 21

13 dic | Dinamo Zagabria-Anderlecht ore 21

GIRONE E

Arsenal (Ing) 3

Sporting Lisbona (Por) 3

Qarabag (Aze) 0

Vorslka (Ucr) 0

20 set | Sporting Lisbona-Qarabag 2-0

20 set | Arsenal-Vorskla 4-2

4 ott | Vorskla-Sporting Lisbona ore 18.55

4 ott | Qarabag-Arsenal ore 18.55

25 ott | Qarabag-Vorskla ore 18.55

25 ott | Sporting Lisbona-Arsenal ore 18.55

8 nov | Vorskla-Qarabag ore 21

8 nov | Arsenal-Sporting Lisbona ore 21

29 nov | Qarabag-Sporting Lisbona ore 18.55

29 nov | Vorskla-Arsenal ore 18.55

13 dic | Sporting Lisbona-Vorksla ore 21

13 dic | Arsenal-Qarabag ore 21

GIRONE F

Milan (Ita) 3

Olympiacos (Gre) 1

Betis Siviglia (Spa) 1

Dudelange (Lux) 0

20 set | Dudelange-Milan 0-1

20 set | Olympiakos-Betis 0-0

4 ott | Betis-Dudelange ore 18.55

4 ott | Milan-Olympiakos ore 18.55

25 ott | Milan-Betis ore 18.55

25 ott | Dudelange-Olympiakos ore 18.55

8 nov | Olympiakos-Dudelange ore 21

8 nov | Betis-Milan ore 21

29 nov | Milan-Dudelange ore 18.55

29 nov | Betis-Olympiakos ore 18.55

13 dic | Dudelange-Betis ore 21

13 dic | Olympiakos-Milan ore 21

GIRONE G

Rapid Vienna (Aus) 3

Rangers (Sco) 1

Villareal (Spa) 1

Spartak Mosca (Rus) 0

20 set | Villarreal-Rangers 2-2

20 set | Rapid Vienna-Spartak Mosca 2-0

4 ott | Spartak Mosca-Villarreal ore 21

4 ott | Rangers-Rapid Vienna ore 21

25 ott | Rangers-Spartak Mosca ore 21

25 ott | Villarreal-Rapid Vienna ore 21

8 nov | Spartak Mosca-Rangers ore 18.55

8 nov | Rapid Vienna-Villarreal ore 18.55

29 nov | Spartak Mosca-Rapid Vienna ore 16.50

29 nov | Rangers-Villarreal ore 21

13 dic | Villarreal-Spartak Mosca ore 18.55

13 dic | Rapid Vienna-Rangers ore 18.55

GIRONE H

Lazio (Ita) 3

Eintracht Francoforte (Ger) 3

Marsiglia (Fra) 0

Apollon Limassol (Cip) 0

20 set | Marsiglia-Eintracht Francoforte 1-2

20 set | Lazio-Apollon Limassol 2-1

4 ott | Apollon Limassol-Marsiglia ore 21.00

4 ott | Eintracht Francoforte-Lazio ore 21.00

25 ott | Eintracht Francoforte-Apollon Limassol ore 21.00

25 ott | Marsiglia-Lazio ore 21.00

8 nov | Apollon Limassol-Eintracht Francoforte ore 18.55

8 nov | Lazio-Marsiglia ore 18.55

29 nov | Eintracht Francoforte-Marsiglia ore 21.00

29 nov | Apollon Limassol-Lazio ore 21.00

13 dic | Marsiglia-Apollon Limassol ore 18.55

13 dic | Lazio-Eintracht Francoforte ore 18.55

GIRONE I

Besiktas (Tur) 3

Genk (Bel) 3

Malmoe (Sve) 0

Sarpsborg (Nor) 0

20 set | Besiktes-Sarpsborg 3-1

20 set | Genk-Malmoe 2-0

4 ott | Malmo-Besiktas ore 21.00

4 ott | Sarpsborg-Genk ore 21.00

25 ott | Sarpsborg-Malmo ore 21.00

25 ott | Besiktas-Genk ore 21.00

8 nov | Malmo-Sarpsborg ore 18.55

8 nov | Genk-Besiktas ore 18.55

29 nov | Sarpsborg-Besiktas ore 21.00

29 nov | Malmo-Genk ore 21.00

13 dic | Besiktas-Malmo ore 18.55

13 dic | Genk-Sarpsborg ore 18.55

GIRONE J

Siviglia (Spa) 3

Krasnodar (Rus) 3

Standard Liegi (Bel) 0

Akhisar (Tur) 0

20 set | Siviglia-Standard Liegi 5-1

20 set | Akhisarspor-Krasnodar 0-1

4 ott | Kransnodar-Siviglia ore 21.00

4 ott | Standar Liegi-Akhisarspor ore 21.00

25 ott | Standard Liegi-Krasnodar ore 21.00

25 ott | Siviglia-Akhisarspor ore 21.00

8 nov | Krasnodar-Standar Liegi ore 18.55

8 nov | Akhisarspor-Siviglia ore 18.55

29 nov | Krasnodar-Akhisarspor ore 21.00

29 nov | Standard Liegi-Siviglia ore 21.00

13 dic | Siviglia-Krasnodar ore 18.55

13 dic | Akhisarspor-Standard Liegi ore 18.55

GIRONE K

Rennes (Fra) 3

Dinamo Kiev (Ucr) 1

Astana (Kaz) 1

Jablonec (RepC) 0

20 set | Rennes-Jablonec 2-1

20 set | Dinamo Kiev-Astana 2-2

4 ott | Astana-Rennes ore 16.50

4 ott | Jablonec-Dinamo Kiev ore 21.00

25 ott | Jablonec-Astana ore 21.00

25 ott | Rennes-Dinamo Kiev ore 21.00

8 nov | Astana-Jablonec ore 16.50

8 nov | Dinamo Kiev-Rennes ore 18.55

29 nov | Astana-Dinamo Kiev ore 16.50

29 nov | Jablonec-Rennes ore 21.00

12 dic | Rennes-Astana ore 18.55

12 dic | Dinamo Kiev-Jablonec ore 18.55

GIRONE L

Chelsea (Ing) 3

Bate Borisov (Bie) 3

Vidi (Ung) 0

Paok (Gre) 0

20 set | Paok-Chelsea 0-1

20 set | Videoton-Bate Borisov 0-2

4 ott | Paok-Videoton ore 21.00

4 ott | Chelea-Bate Borisov ore 21.00

25 ott | Jablonec-Astana ore 21.00

25 ott | Rennes-Dinamo Kiev ore 21.00

8 nov | Bate Borisov-Chelsea ore 18.55

8 nov | Videoton-Paok ore 18.55

29 nov | Chelsea-Paok ore 21.00

29 nov | Bate Borisov-Paok ore 21.00

12 dic | Paok-Bate Borisov ore 18.55

12 dic | Videoton-Chelsea ore 18.55













