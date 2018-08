Europa League 2018-2019, il calendario e le date delle partite della Lazio. Orari e programma. Si comincia con l’Apollon Limassol

Girone di ferro per la Lazio nell’Europa League 2018-2019. L’urna di Montecarlo non ha portato fortuna ai biancocelesti, che dovranno affrontare due avversarie molto difficili: i francesi dell’Olympique Marsiglia, finalisti della passata edizione, e i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, vincitori dell’ultima Coppa di Germania. Infine ci saranno i ciprioti dell’Apollon Limassol, con cui la Lazio esordierà in casa il 20 settembre. Di seguito il calendario e le date di tutte le partite della Lazio.

Il calendario delle partite della Lazio in Europa League

20 settembre

18.55 Lazio-Apollon Limassol

4 ottobre

21.00 Eintracht Francoforte-Lazio

25 ottobre

21.00 Olympique Marsiglia-Lazio

8 novembre

18.55 Lazio-Olympique Marsiglia

29 novembre

21.00 Apollon Limassol -Lazio

13 dicembre

18.55 Lazio-Eintracht Francoforte













