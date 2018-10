Calendario Europa League, le date e gli orari del prossimo turno (25 ottobre). Su che canale vedere le partite in tv

Il prossimo turno dell’Europa League 2018-2019 si giocherà giovedì 25 ottobre quando andrà in scena la terza giornata della seconda competizione continentale per importanza. Come sempre previste due fasce orarie: alle ore 18.55 ci sarà anche il Milan che affronterà il Betis Siviglia mentre alle ore 21.00 spazio anche alla Lazio contro l’Olympique Marsiglia. Due avversarie ostiche per le squadre italiane che andranno a caccia di due vittorie pesanti per ipotecare la qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo.

Di seguito il calendario del prossimo turno dell’Europa League (25 ottobre) con le date, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di tutte le partite. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OASport per le partite delle italiane.

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE:

18.55 Zenit-Bordeaux

18.55 AEK-Ludogorets

18.55 Spartak Trnava-Dinamo Zagabria

18.55 Dudelange-Olympiacos

18.55 Anderlecht-Fenerbahce

18.55 Sporting Lisbona-Arsenal

18.55 Qarabag-Vorskla

18.55 Zurigo-Bayern-Leverkusen

18.55 Salisburgo-Rosenborg

18.55 Copenhagen-Slavia Praga

18.55 Milan-Betis Siviglia

18.55 Lipsia-Celtic Glasgow

21.00 Olympique Marsiglia-Lazio

21.00 Rennes-Dinamo Kiev

21.00 Jablonec-Astana

21.00 PAOK-Videoton

21.00 Eintracht Francoforte-Apollon

21.00 Sarpsborg-Malmoe

21.00 Standard Liegi-Krasnodar

21.00 Rangers-Spartak Mosca

21.00 Villareal-Rapid Vienna

21.00 Chelsea-BATE Borisov

21.00 Besiktas-Genk

21.00 Siviglia-Akhisar

Foto: andrea bertani shutterstock