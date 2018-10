Eintracht Francoforte-Lazio, Europa League: orario d’inizio e come vederla in tv

Questa sera la Lazio fa visita all’Eintracht di Francoforte nella seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019, in un incontro cruciale che potrebbe stabilire le gerarchie del raggruppamento. Le due compagini sono al comando del gruppo H con tre punti a testa dopo le vittorie su Marsiglia e Apollon Limassol, ottenute rispettivamente dai tedeschi e dai laziali con il medesimo score di 2-1. I biancocelesti vanno a caccia di un blitz esterno che li avvicinerebbe alla qualificazione ai sedicesimi, anche se sarà molto complicato prevalere in trasferta sul campo di una squadra molto ostica e reduce dalla storica conquista della Coppa di Germania 2018, ottenuta dopo aver sconfitto il Bayern Monaco nell’atto conclusivo. La Lazio è sesta in campionato con 12 punti in sette giornate, frutto di quattro vittorie e tre sconfitte, di cui la più dolorosa maturata qualche giorno fa nel derby contro la Roma.

Il match tra Eintracht e Lazio comincerà alle ore 21.00 odierne e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 e sui canali di Sky Sport, inoltre sarà visibile in diretta streaming su Sky Go (riservato ai soli abbonati). OASport vi garantirà la copertura dell’evento con la DIRETTA LIVE testuale integrale con aggiornamenti in tempo reale della partita del Commerzbank Nebenplatz di Francoforte.

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE

Ore 21.00 Eintracht Francoforte-Lazio, Europa League Gruppo H













Credits: Gennaro Di Rosa / Shutterstock