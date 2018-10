Francia-Germania, Calendario Nations League 2019 oggi: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi, martedì 16 ottobre alle 20.45, andrà in scena allo Stade de France una grande classica del calcio continentale. Francia e Germania si confronteranno nella quarta giornata di incontri della Nations League 2019, valida per il gruppo 1. Un match importante che vedrà confrontarsi i campioni del mondo in carica di Russia 2018 e gli iridati del 2014, reduci però da un periodo molto complicato. Gli uomini di Loew, infatti, dopo essere stati eliminati in maniera inaspettata nella fase a gironi della rassegna mondiale, hanno ottenuto un solo un punto nei primi match di questa competizione: pareggio 0-0 in terra tedesca e sconfitta pesante (3-0) contro l’Olanda alla Johan Cruijff Arena.

Appare evidente che i teutonici a Saint-Denis dovranno ritrovare loro stessi per reagire al momento difficile. Un’altra sconfitta vorrebbe dire retrocessione in Lega B in maniera quasi certa. Sulla sponda transalpina, però, non si vorrà di certo sfigurare. I francesi, forti del primato del raggruppamento (4 punti), vorranno regalare ai loro tifosi grandi soddisfazioni contro un avversario di grande qualità tecniche. Spinti da un Kylian Mbappé in grande forma nelle ultime uscite, i “Galletti” cercheranno di mettere in mostra la loro superiorità e infliggere il colpo di grazie alla Germania.

La partita Francia-Germania sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset su Canale 5, e sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso Mediaset Play.

