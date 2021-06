Francia-Germania 1-0, Europei calcio 2021: un autogol di Hummels decide il big match, Mbappé scatenato

La Francia ha sconfitto la Germania per 1-0 nel big match per eccellenza della fase a gironi degli Europei 2021 di calcio. All’Allianz Arena di Monaco i Campioni del Mondo sono riusciti a sconfiggere i padroni di casa e a conquistare tre punti pesantissimi, grazie ai quali agganciano il Portogallo in testa al gruppo F e si avvicinano alla qualificazione agli ottavi di finale, mentre la vita si complica per la compagine tedesca. A decidere l’incontro è stato un autogol di Hummels al 20′, ma va annotato che i transalpini si sono visti annullare due gol per fuorigioco e hanno anche colpito un palo.

LA CRONACA DELLA PARTITA

La Germania imbandisce un avvio interessante e ha un buon possesso di palla, la Francia è ben disposta in campo e sembra attendere il momento giusto. Al 16′ arriva una fiammata di Mbappé, ma Neuer si distende bene e protegge la sua porta. Quattro minuti più tardi, però, Hummels incappa in un autogol: cross di Hernandez indirizzato a Mbappé, deviazione del teutonico e Neuer beffato. I padroni di casa provano a controbattere con un paio di punizioni, cercando anche di saltare il centrocampo, ma il tentativo è vano.

L’avvio della ripresa è spumeggiante: al 51′ Rabiot colpisce il palo con un sinistro micidiale, due minuti più tardi la Germania sfiora il pareggio con Gnabry che tira poco sopra la traversa su cross di Gosens dalla sinistra. I tedeschi premono con insistenza, ma sono i transalpini ad andare vicini al raddoppio: il destro a giro di Mbappé si insacca sul secondo palo, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. La Francia controlla la situazione e all’85mo gonfia ancora la rete, con Mbappé che concretizza un assist di Benzema ma il VAR ravvisa un fuorigioco. Si resta sull’1-0, ma la Germania non ha più la forza per reagire e la Francia porta a casa tre punti pesantissimi.

