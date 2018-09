Nations League calcio 2018-2019: risultati e classifiche. Il calendario e le date delle partite

La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B.

L’Italia se la dovrà vedere con la Polonia e il Portogallo, da cui riparte la nostra lunga risalita dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Gli azzurri cercheranno di tenere testa ai biancorossi e ai lusitani con l’obiettivo di accedere agli atti conclusivi del torneo e provare ad alzare al cielo il trofeo. Di seguito il calendario completo con tutte le date, il programma, gli orari e i risultati delle partite della Nations League 2018-2019 con tutte le classifiche dei vari gironi.

GRUPPO 1:

6 settembre, ore 20.45: Germania-Francia

9 settembre, ore 20.45: Francia-Olanda

13 ottobre, ore 20.45: Olanda-Germania

16 ottobre, ore 20.45: Francia-Germania

16 novembre, ore 20.45: Olanda-Francia

19 novembre, ore 20.45: Germania-Olanda

GRUPPO 2:

8 settembre, ore 20.45: Svizzera-Islanda

11 settembre, ore 20.45: Islanda-Belgio

12 ottobre, ore 20.45: Belgio-Svizzera

15 ottobre, ore 20.45: Islanda-Svizzera

15 novembre, ore 20.45: Belgio-Islanda

18 novembre, ore 20.45: Svizzera-Belgio

GRUPPO 3:

7 settembre, ore 20.45: Italia-Polonia

10 settembre, ore 20.45: Portogallo-Italia

11 ottobre, ore 20.45: Polonia-Portogallo

14 ottobre, ore 20.45: Polonia-Italia

17 novembre, ore 20.45: Italia-Portogallo

20 novembre, ore 20.45: Portogallo-Polonia

GRUPPO 4:

8 settembre, ore 20.45: Inghilterra-Spagna

11 settembre, ore 20.45: Spagna-Croazia

12 ottobre, ore 20.45: Croazia-Inghilterra

15 ottobre, ore 20.45: Spagna-Inghilterra

15 novembre, ore 20.45: Croazia-Spagna

18 novembre, ore 20.45: Inghilterra-Croazia













