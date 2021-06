La Francia ha sconfitto la Germania per 1-0 nel big match per eccellenza della fase a gironi degli Europei 2021 di calcio. All’Allianz Arena di Monaco i Campioni del Mondo sono riusciti a sconfiggere i padroni di casa e hanno agganciato il Portogallo in testa al gruppo F con tre punti all’attivo. A decidere l’incontro è stato un autogol di Hummels al 20′: cross di Hernandez indirizzato a Mbappé, deviazione del teutonico e Neuer beffato.

L’avvio della ripresa è spumeggiante: al 51′ Rabiot colpisce il palo con un sinistro micidiale, due minuti più tardi la Germania sfiora il pareggio con Gnabry. A Mbappé vengono annullati due gol per fuorigioco, ma la Francia conserva il vantaggio e conquista un successo fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Francia-Germania 1-0.

Hummels is the first player in Germany history to score an own goal in the European Championship. .#FRAGER

pic.twitter.com/k3J1cVVIcx

— ZIZOU (@zi_988) June 15, 2021