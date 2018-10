Nations League 2019, l’Italia vince il girone e si qualifica alla Final Four se… Decisivo battere il Portogallo

L’Italia ha evitato lo spettro della retrocessione nella Serie B della Nations League di calcio, neonata competizione organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di incontri ufficiali. Gli azzurri sono riusciti a sconfiggere la Polonia a domicilio e hanno così spedito i biancorossi in cadetteria, destino che sarebbe toccato alla nostra compagine nel caso in cui avessimo perso ieri sera. Il gol di Biraghi in pieno recupero ha permesso all’Italia di tornare al successo dopo praticamente un anno dall’ultima volta e ha creato molto ottimismo all’interno del gruppo che il CT Roberto Mancini sta cercando di spalmare: un’ulteriore disfatta dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 sarebbe stata davvero troppo.

Ora l’Italia è salita a quattro punti in classifica, frutto anche del pareggio ottenuto il mese scorso a Bologna proprio contro Lewandowski e compagni. La nostra Nazionale può addirittura vincere il girone e qualificarsi alla Final Four del torneo che si giocherà la prossima estate: servirebbe una vera e propria impresa oltre a una serie concomitante di risultati favorevoli ma non è impossibili, gli azzurri ora sembrano credere nei propri mezzi. In testa al gruppo si trova il Portogallo che ha vinto le prime due partite: 1-0 in casa contro l’Italia e 3-2 in trasferta sulla Polonia. Dunque Chiellini e compagni devono sconfiggere i lusitani a San Siro il 17 novembre e poi sperare che i Campioni d’Europa non vincano tre giorni dopo contro la Polonia.

L’ITALIA VINCE IL GIRONE DI NATIONS LEAGUE E SI QUALIFICA ALLA FINAL FOUR SE:

– Batte il Portogallo a San Siro il 17 novembre con un solo gol di scarto e, tre giorni dopo a Guimares, i lusitani perdono contro la Polonia.

– Batte il Portogallo con almeno due gol di scarto e i lusitani pareggiano o perdono contro la Polonia.













Foto: marco iacobucci shutterstock