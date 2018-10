Calcio, Nations League 2019: impresa Inghilterra, Spagna battuta a domicilio. La Svizzera passa in Islanda

Si sono disputate due gare valide per la Serie A della Nations League di calcio questa sera: l’Inghilterra, motivata dallo spettro della retrocessione, è andata a vincere in Spagna e si è portata a due lunghezze dalla stessa, riaprendo ogni discorso, mentre la Svizzera è passata in Islanda ed ora si giocherà il primato con il Belgio, appaiato dopo questo successo.

Nel Girone 4 la sorpresa della serata: la Spagna cede in casa per 2-3 all’Inghilterra, ed il punteggio non dice la verità su quanto accaduto in campo. Primo tempo da sogno degli inglesi, che demoliscono letteralmente gli iberici andando per tre volte in rete: doppietta di Sterling tra il 16′ ed il 38′ inframmezzata dal momentaneo raddoppio di Rashford alla mezz’ora. Nella ripresa il forcing iberico si traduce nella rete di Paco al 58′ e nel tardivo 2-3 di Ramos, siglato nell’ottavo minuto di recupero.

Nel Girone 2 la Svizzera sancisce la retrocessione dell’Islanda in Serie B battendola a domicilio per 1-2: Le reti tutte nella ripresa: vantaggio elvetico con Seferovic al 52′, raddoppio di Lang al 67′. I padroni di casa tentano la disperata rimonta, ma ci riescono a metà: a nulla serve la marcatura di Finnbogason al minuto 81.













Foto: marco iacobucci epp shutterstock

