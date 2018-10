F1, GP USA 2018: programma, orari e tv. Si corre fra due settimane ad Austin

Tra due settimane il Circus della Formula Uno si cimenterà ad Austin (Stati Uniti) per il 18° round del Mondiale 2018. Su uno dei tracciati più spettacolari in calendario assisteremo ad un nuovo capitolo della saga “Mercedes vs Ferrari” e “Lewis Hamilton vs Sebastian Vettel”. Il britannico, davanti nella graduatoria generale riservata ai piloti, ha nel circuito texano uno dei preferiti e pertanto può guardare con fiducia a quanto potrà accadere. Da par suo il tedesco del Cavallino Rampante non potrà far altro che sconfessare la tradizione e gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Di seguito il programma del GP degli USA che godrà della copertura di Sky Sport e sarà visibile in chiaro su TV8 nelle giornate riservate alle qualifiche ed alla gara. Ovviamente vi saranno le consuete DIRETTE LIVE testuali di OASport.

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT

Venerdì 19 ottobre: (dirette anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 17.00-18.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 19.00, F1, Prove libere 1, replica

ore 21.00-22.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 24.30, F1, Prove libere 2, replica

Sabato 20 ottobre: (dirette anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 20.00-21.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 21.45, F1, Prove libere 3, replica

ore 23.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 21 ottobre: (dirette anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 1.15-18.15, F1, Qualifiche, repliche per tutta la giornata

ore 20.10, F1, Gara, diretta

ore 24.00, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8/HD

Sabato 20 ottobre

ore 20.00-21.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 23.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 21 ottobre

ore 20.10, F1, Gara, diretta

