Volley, Mondiali 2018: Italia-Olanda, turnover in vista per gli azzurri? Urge riposo per Zaytsev e Juantorena, occasione per le riserve

Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà l’Olanda nell’ultima partita della seconda fase ai Mondiali 2018 di volley maschile. Gli azzurri sono già certi del primo posto nel girone e dell’annessa qualificazione alla terza fase della rassegna iridata dunque l’incontro con gli orange è praticamente privo di significato (i nostri avversari sono sostanzialmente già certi dell’eliminazione visto che la Russia non dovrebbe avere grossi problemi a battere la Finlandia).

L’obiettivo della nostra Nazionale sarà naturalmente quello di regalare un bello spettacolo ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano ma il CT Chicco Blengini deve pensare anche al benessere del proprio gruppo che ha giocato sette partite in 14 giorni e che sicuramente ha bisogno di ricaricare le pile in vista della terza fase della competizione che scatterà mercoledì 24 settembre. Proprio considerando la non importanza della partita sotto il profilo del risultato, l’allenatore piemontese potrebbe operare del turnover contro l’Olanda: Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena hanno assolutamente bisogno di riposo, lo Zar e la Pantera sono stati i nostri trascinatori fino a questo momento e devono recuperare le energie per il momento clou del torneo.

La partita contro i tulipani sarebbe l’occasione perfetta per lanciare Gabriele Nelli e Luigi Randazzo, affiancato da Gabriele Maruotti che ha dato ottime risposte quando è stato chiamato in causa e che potrebbe fare rifiatare Filippo Lanza in modo che Super Pippo recuperi al meglio dai fastidi al ginocchio. Simone Giannelli potrebbe giocare anche in questa circostanza ma sarebbe giusto concedere minuti a Michele Baranowicz, l’uomo dell’ace vittoria contro l’Argentina. Daniele Mazzone e Simone Anzani sono stati i centrali titolari per sette partite, Enrico Cester e Daniele Candellaro si alzeranno dalla panchina? Il libero Massimo Colaci ha la sua riserva in Salvatore Rossini, staremo a vedere se il ministro della difesa potrà rifiatare.

Foto: Valerio Origo