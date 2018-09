LIVE Italia-Olanda volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: gli azzurri per chiudere in bellezza a Milano, vittoria verso la Final Six

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, la nostra Nazionale affronterà gli orange nell’ultimo incontro della seconda fase: gli azzurri, già certi del primo posto nel girone e della qualificazione alla Final Six della rassegna iridata, scenderanno in campo senza particolari pressioni e con la testa già rivolta verso la terza fase che si giocherà a Torino dal 26 al 28 settembre. La partita odierna avrà poco significato per i ragazzi del CT Chicco Blengini che comunque onoreranno l’impegno e cercheranno di regalare una vittoria al pubblico per lanciarsi con ancora maggiore convinzione verso i prossimi appuntamenti.

Potremmo assistere a un po’ di turnover, l’obiettivo è quello di lasciare riposare le grandi stelle in modo che possano ricaricare le pile in vista della terza fase. Occasione imperdibile per le seconde linee di mettersi in luce contro i tulipani guidati da Nimir Abdel Aziz e Ter Horst. Si preannuncia una partita particolarmente intensa e avvincente, davvero da non perdere.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.15. Buon divertimento a tutti.

Presentazione partita – Turnover per l’Italia?

Foto: Valerio Origo