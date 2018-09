LIVE Volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: risultati 23 settembre. Russia, Francia e Polonia: lotta serrata per volare alla Final Six

CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (domenica 23 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Milano, Bologna, Sòfia e Varna: si conclude la seconda fase. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà tremendamente divertire.

La lotta è aperta per gli ultimi due posti a disposizione per la Final Six. La Russia è vicina all’obiettivo, i Campioni d’Europa dovranno semplicemente battere la modesta Finlandia per chiudere i conti e volare a Torino. L’altro pass sarà un discorso tra Polonia e Francia: i galletti devono battere l’Argentina e sperare che i Campioni del Mondo perdano contro la Serbia, in caso contrario saranno i biancorossi a fare festa. Italia, USA, Brasile e Serbia si sono già qualificate alla terza fase e oggi avranno poco interesse: gli azzurri con l’Olanda, i Campioni Olimpici contro il Belgio e gli americani contro l’Iran per chiudere in bellezza.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di volley maschile (domenica 23 settembre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati delle varie partite, commenti e momenti clou. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

