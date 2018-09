Moto3, GP Aragon 2018: Jorge Martin centra una pole stratosferica! Bastianini 3°, Bezzecchi 6°

Jorge Martin (Honda Gresini) ha conquistato la pole position del GP di Aragon di Moto3, la nona della stagione (eguagliato il suo record dell’anno scorso), facendo segnare uno stratosferico 1:57.066 che diventa il nuovo record della pista per la categoria. Alle spalle del leader del Mondiale si sono piazzati il padrone di casa Jaume Masia (KTM Bester Capital Dubai), secondo a 0.537, ed Enea Bastianini (Leopard Racing), 3° a 0.593.

La sessione di qualifica si è decisa in chiusura, con diversi piloti che hanno migliorato il tempo di Gabriel Rodrigo, il quale aveva comandato la graduatoria dalle prime tornate ma che partirà solo ottavo. Ottima prova in chiave azzurra anche per Tony Arbolino (4° a +0.708), Denis Foggia (5° a +0.725) e Marco Bezzecchi (6° a + 0.789), che occuperanno la seconda fila della griglia di partenza. Fabio Di Giannantonio non è riuscito a trovare la scia giusta ed ha chiuso con il decimo tempo, distanziato di 1″083 dal compagno di squadra Martin. Sotto le aspettative la prestazione di Nicolò Bulega e Lorenzo Dalla Porta che saranno costretti ad una grande rimonta in gara dalla 14ma e 16ma posizione. Nel giro di uscita dalla pit-lane molti piloti hanno rallentato eccessivamente (tra cui Bezzecchi), perciò non è da escludere che possano arrivare diverse penalizzazioni da scontare sulla griglia di partenza del GP di domani.

CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE MOTO3

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 236.2 1’57.066

2 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 233.4 1’57.603 0.537 / 0.537

3 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 231.0 1’57.659 0.593 / 0.056

4 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 234.1 1’57.774 0.708 / 0.115

5 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 234.3 1’57.791 0.725 / 0.017

6 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 228.4 1’57.855 0.789 / 0.064

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 234.2 1’57.879 0.813 / 0.024

8 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 233.4 1’57.937 0.871 / 0.058

9 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 230.7 1’57.953 0.887 / 0.016

10 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 231.7 1’58.149 1.083 / 0.196

11 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 232.8 1’58.388 1.322 / 0.239

12 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 229.4 1’58.389 1.323 / 0.001

13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 230.9 1’58.391 1.325 / 0.002

14 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.1 1’58.449 1.383 / 0.058

15 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 231.5 1’58.451 1.385 / 0.002

16 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 236.2 1’58.602 1.536 / 0.151

17 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 229.4 1’58.691 1.625 / 0.089

18 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 226.6 1’58.715 1.649 / 0.024

19 25 Raul FERNANDEZ SPA Angel Nieto Team KTM 228.6 1’58.718 1.652 / 0.003

20 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 230.4 1’58.789 1.723 / 0.071

21 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 231.3 1’58.802 1.736 / 0.013

22 52 Jeremy ALCOBA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 230.6 1’58.822 1.756 / 0.020

23 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 230.6 1’58.836 1.770 / 0.014

24 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 230.5 1’58.925 1.859 / 0.089

25 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.1 1’59.011 1.945 / 0.086

26 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 229.6 1’59.052 1.986 / 0.041

27 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 229.2 1’59.601 2.535 / 0.549

28 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 232.5 1’59.998 2.932 / 0.397

29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 228.1 2’01.054 3.988 / 1.056













Foto: Valerio Origo