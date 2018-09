Mick Schumacker serve il poker! Quarto successo consecutivo in F3 e testa della classifica conquistata. Il tedesco si impone sul bagnato

Mick Schumacher in versione “Kaiser”? Parrebbe proprio di sì. Il figlio del grande Michael è sempre più protagonista del Formula 3 European Championship. Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta al Nurburgring realizzando una tripletta strepitosa, il giovane pilota tedesco ha fatto sua gara-1 al Red Bull Ring (Austria), ottenendo il settimo successo stagionale complessivo e soprattutto andando così ad occupare la testa della classifica della categoria.

Mick, partito dalla pole position, ha fin da subito fatto capire che la voglia di vincere era molta, chiudendo la porta al compagno di team Robert Shwartzman. I due della Team Prema hanno fatto la differenza rispetto alla concorrenza, nelle condizioni da bagnato in cui si è tenuta la corsa. Nella sicurezza con la quale Schumacher ha guidato, il riferimento romantico vien quasi spontaneo a chi emozionava con i colori del Cavallino Rampante. E così il trionfo si è materializzato, precedendo Shwartzman e lo spagnolo Alex Palou, autore di una gara molto bella in rimonta.

Poco da fare invece per l’ex leader della graduatoria il britannico Dan Ticktum, pupillo della Red Bull, che partito male non è andato oltre l’ottava posizione, perdendo punti nei confronti di Schumacher. Mick ha infatti un vantaggio di 18 lunghezze sul pilota del Red Bull Junior Team nella classifica citata e ha motivi per cui essere soddisfatto.













Foto: PHOTOMDP / Shutterstock.com