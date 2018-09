LIVE MotoGP, GP Aragon 2018 in DIRETTA: qualifiche. Assalto alla pole, Dovizioso sfida Marquez

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Aragon 2018, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Tutto pronto per un time-attack che si prevede rovente tra le Ducati e le Honda. La Rossa è stata estremamente performante, dominando le prove libere 1 con Andrea Dovizioso e dimostrando che la GP18 è competitiva anche su questa pista. La risposta di Marc Marquez non si è fatta attendere e il campione di Cervera si è messo alle spalle la coppia Lorenzo-Dovi, mettendo in mostra un passo considerevole. In questa sessione di libere attendiamoci ulteriori fuochi d’artificio, considerando invitate alla festa anche le altre creature di Tokyo di Cal Crutchlow e Daniel Pedrosa, tutt’altro che tagliate fuori dalla lotta.

Problemi seri per le due Yamaha. Valentino Rossi e Maverick Vinales hanno chiuso ai margini della top-10, rimediando un secondo nella simulazione del time-attack ed essendo decisamente in ritardo anche sui long run. Aspetti che il team di Iwata dovrà considerare per trovare una soluzione alle solite criticità. Non sarà semplice.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche GP di Aragon 2018, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 13.30 con le PL4 mentre le qualifiche sono programmate alle ore 14.10. Buon divertimento!

13.28 Due minuti e si parte, i piloti dovranno provare le varie soluzioni a disposizione.

13.26 Poi a seguire le qualifiche, caccia alla pole position.

13.24 Si incomincia alle ore 13.30 con la FP4, ultima sessione di prove libere. I piloti avranno a disposizione 30 minuti per gli ultimi test.

13.20 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP.

