LIVE Italia-Serbia volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: Torino si stringe con gli azzurri, sfida decisiva per le semifinali

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Di fronte agli oltre 15000 spettatori del Pala Alpitour di Torino, gli azzurri affronteranno gli ostici maestri slavi in una partita già fondamentale nella corsa verso le semifinali: vincere questa sera significherebbe ipotecare un posto tra le migliori quattro formazioni del Pianeta, una sconfitta ci costringerebbe a una partita di passione venerdì sera contro la Polonia.

La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento forte dei risultati ottenuti fino a questo momento e convinta dei propri mezzi, certa di poter fare bene e di portare a casa il successo. I ragazzi del CT Chicco Blengini, che si faranno trascinare dal caloroso pubblico del capoluogo piemontese, dovranno dare davvero tutto in attacco e sottorete per cercare di soppiantare gli uomini di Nikola Grbic che punterà soprattutto sulle vecchie conoscenze Atanasijevic, Kovacevic e Podrascanin.

Ivan Zaytsev e compagni vogliono continuare a sognare in grande e non si fermeranno di fronte all’ostacolo proveniente dai Balcani, lo Zar è chiamato a trascinare i compagni supportato dalla classe di Osmany Juantorena e dalla regia di Simone Giannelli. Si preannuncia una partita estremamente equilibrata ma allo stesso tempo avvincente e spettacolare.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.15. Buon divertimento a tutti.

Foto: FIVB