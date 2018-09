Volley, Mondiali 2018: Italia-Serbia, tutti gli scontri diretti e i duelli in campo. Zaytsev-Atanasijevic, Juantorena-Kovacevic: quante battaglie

Italia-Serbia, la grande sfida di questa sera (ore 21.15) ai Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino, la nostra Nazionale sfida gli slavi in un incontro fondamentale della terza fase: vincere significherebbe compiere un passo importante verso la semifinale. Non è una partita come le altre, non solo per l’elevata posta in palio ma anche per ragioni storiche, sportive e perché molti dei nostri avversari militano nel campionato italiano (ben quattro titolari giocano in SuperLega). Ma quali saranno i confronti e i duelli diretti in campo?

IVAN ZAYTSEV vs ALEKSANDAR ATANASIJEVIC – Questa è probabilmente la sfida attorno alla quale girerà l’intera partita, lo scontro titanico tra i due opposti che picchiano come degli ossessi e che possono portare vagonate di punti alle proprie formazioni. I due ragazzi si conoscono a menadito perché nelle ultime due stagioni sono stati compagni di squadra a Perugia dove lo Zar ricopriva però il ruolo di schiacciatore, insieme hanno vinto il triplete intendendosi sempre a meraviglia. Ora è arrivato il momento della verità: chi è il più forte in posto 2?

SIMONE GIANNELLI vs NIKOLA JOVOVIC – Un confronto diretto che non ha storie tra uno dei migliori palleggiatori al mondo e un buon giocatore a cui però manca il passo per essere così determinante. Il nostro regista ha in mano le chiavi della partita, con le sue invenzioni può fare saltare gli schemi avversari che invece dipendono da una buona difesa per permettere a Jovovic, ex Monza, di alzare palloni più alla portata per Atanasijevic e Kovacevic.

OSMANY JUANTORENA vs UROS KOVACEVIC – Confronto apertissimo tra gli schiacciatori di maggior talento delle due squadre. Da una parte la Pantera indemoniata dall’altra la Mano di Dio degli slavi: l’italo-cubano si distingue per la sua solidità in difesa e per la sua capacità di piazzare degli attacchi impensabili da ogni zona del campo, con la maglia di Civitanova ha incontrato già diverse volte il micidiale mancino di Kraljevo con le maglie di Verona e Trento. Attenzione ai suoi attacchi col sinistro, possono fare male e sorprenderci.

FILIPPO LANZA vs MARKO IVOVIC – Super Pippo riuscirà a essere quelle dei giorni migliori? Se il nostro schiacciatore riuscisse ad alzare l’asticella rispetto alle ultime uscite allora potrebbe davvero fare la differenza con la sua elevata solidità e concretezza, avendo la meglio sul martello della Lokomotiv Novosibirsk che alterna grandi serate a prestazioni un po’ incolori. Potrebbe anche entrare capitan Nemanja Petric, grande conoscenza del nostro campionato e sicuramente molto temibile per la sua esperienza internazionale.

SIMONE ANZANI vs MARKO PODRASCANIN – Sulla carta il colosso serbo parte favorito, forte di una spaventosa sostanza sottorete e della capacità di piazzare muri granitici in faccia agli avversari. Il centrale di Perugia può davvero farci male, bisognerà stare davvero attenti a evitarlo e nel confronto diretto servirà una prova di grande carattere da parte dell’azzurro che dovrà confermarsi sui buoni livelli visti fino a questo momento.

DANIELE MAZZONE vs SRECKO LISINAC – Il colosso di Kraljevo alto 205 cm è un nuovo giocatore di Trento, i tifosi dolomitici potranno già ammirare questa sera la sua enorme presenza sottorete e la sua capacità di mettere in difficoltà gli avversari anche con dei bei primi tempi. Il nostro Daniele dovrà fare la sua partita e provare a fare ancora la differenza con il suo servizio flottante che per il momento ha mietuto grandissimi vittime.

MASSIMO COLACI vs NIKOLA ROSIC – Il libero è uno dei nostri punti di forza mentre gli slavi non ci puntano più di tanto. Il nostro Magneto è pronto per immolarsi ancora una volta, vedremo chi avrà ragione questa sera…













Foto: Valerio Origo