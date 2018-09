Volley, Mondiali 2018: Italia-Serbia, i Gladiatori azzurri contro i Guerrieri slavi! Battaglia campale a Torino, mirino sulla semifinale

I Gladiatori azzurri contro i Guerrieri slavi, l’ora tanto attesa è arrivata. Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Serbia in una battaglia campale ai Mondiali 2018 di volley maschile, al Pala Alpitour di Torino incomincia la Final Six e la nostra Nazionale insegue un posto nelle semifinali della rassegna iridata: una vittoria contro gli ostici avversari balcanici ci permetterebbe di avvicinarci in maniera sensibile al traguardo mentre una sconfitta rinvierebbe tutto al big match di venerdì sera contro la Polonia.

I ragazzi del CT Chicco Blengini non vogliono sbagliare, vogliono continuare a volare sulle ali dell’entusiasmo e puntano a incantare ancora una volta per ribadire la loro forza come si è visto in occasione delle sette vittorie raccolte nelle ultime otto partite giocate nella manifestazione: il debutto della terza fase è cruciale, questa sera capiremo realmente quali possono essere le ambizioni e le speranze di un gruppo fantastico che ha generato un amore e un interesse incredibile in tutto il Paese. Oggi tutto il popolo azzurro si stringerà attorno a Ivan Zaytsev e compagni per sostenerli in una missione complicata ma comunque alla nostra portata.

L’Italia incrocia gli uomini di Nikola Grbic, una delle nostre storiche rivali, una formazione arcigna e agonisticamente rabbiosa che si distingue per la sua elevata caratura tecnica, per la sua incisività sottorete e in attacco, per la grinta che è solita mettere in campo anche se spesso si fa prendere dal nervosismo. Un avversario da prendere con le pinze che è riuscito a battere Russia e Francia trascinando gli USA al tie-break, un rivale da non sottovalutare in una partita aperta a ogni risultato. La nostra Nazionale dovrà essere perfetta a muro e picchiare con grande potenza per mettere in crisi i loro meccanismi e aprire delle crepe sotto il profilo mentale che potrebbero fare la differenza. L’ultimo precedente a inizio Nations League quando con la formazione tipo li demolimmo a casa loro.

Gli azzurri sono sempre più convinti dei propri mezzi e anche oggi cercheranno di rispondere presenti, il Pala Alpitour sarà una bolgia con circa 18000 spettatori sugli spalti pronti a incendiare l’ambiente e a fare capire davvero chi sta giocando in casa. Questa Italia non vuole fermarsi davanti a niente, si affida alle sue stelle per conquistare un successo che varrebbe oro nella dinamiche della Pool J: Ivan Zaytsev si è caricato sulle spalle tutto il gruppo da vero capitano ed è chiamato al duello spettacolare con Aleksandar Atanasijevic, suo ex compagno a Perugia dove lo Zar giocava da schiacciatore per permettere al Bata di scatenarsi da opposto; Osmany Juantorena torna in campo dopo la gioia per la nascita della piccola Angelica e vorrà certamente incendiarsi in una possibile sfida con l’ostico mancino Uros Kovacevic, uomo di Trento dotato di colpi incredibili; Simone Giannelli sarà il nostro regista dalle mani fatate, spetterà a lui fare saltare i tempi agli avversarsi; al centro Simone Anzani e Daniele Mazzone chiamati a un testa a testa durissimo contro i granitici Marko Podrascanin (Perugia) e Lisinac, due specialisti del muro; Massimo Colaci il nostro solidissimo libero pronto a salvarci in ogni occasione, speriamo che il martello Filippo Lanza riesca a proporsi su dei buoni livelli.













Foto: FIVB