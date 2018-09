Volley, Mondiali 2018: Italia, trascina tutta la Nazione! Sfida da brividi con la Serbia, il popolo si stringe attorno agli azzurri: fateci sognare

Una Nazione intera si stringe attorno all’Italia per la battaglia campale di questa sera contro la Serbia ai Mondiali. La bolgia del Pala Alpitour di Torino (oltre 15000 spettatori sugli spalti) e i tanti tifosi davanti ai televisori si faranno trascinare dagli azzurri che ora vogliono continuare a volare in alto nella rassegna iridata che si sta giocando in casa. Sarà uno scontro totale dove la tensione regna sovrana, una partita fuori dal comune e dall’ordinario, un confronto totale che assume i connotati della battaglia sportiva tra due storiche rivali pronte a fronteggiarsi a suon di schiacciate e muri in una serata determinante nella corsa verso le semifinali.

Italia-Serbia sarà come sempre un big match, una grande classica della pallavolo internazionale, una rivalità eterna che si alimenta di volta in volta. Erano sfide tesissime ai tempi della Jugoslavia, lo sono ancora adesso con i Guerrieri di Nikola Grbic che si distinguono sempre per la loro cattiveria agonistica, per la loro rabbia sottorete, per la loro compattezza di squadra anche se a volte perdono la bussola e vanno in confusione complicandosi la vita. La pallavolo-mania è scoppiata nel nostro Paese, l’affetto attorno ai ragazzi di Chicco Blengini è straripante, giorno dopo giorno Ivan Zaytsev e compagni hanno scaldato il cuore da Nord a Sud emozionando per il loro gioco, per il loro carattere, per la loro capacità di regalare magie.

La sfida agli slavi ha una valenza fondamentale nella corsa verso le semifinali, vincere questa sera significherebbe fare un passo importante verso il prossimo turno e affrontare con meno pressioni la partita di venerdì contro la Polonia. Atanasijevic, Kovacevic, Podrascanin, Lisinac, Petric, Jovovic: sono tutti uomini da SuperLega, avversari che siamo soliti vedere nel nostro campionato e che conosciamo a menadito, uomini temibilissimi che possono farci male da un momento all’altro. Bisogna stringerci tutti attorno a questa Italia e alle nostre stelle, chiamate a farci vivere una notte di passione e con il cuore in gola.













Foto: Valerio Origo