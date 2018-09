LIVE Italia-Polonia volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: azzurri, è l’ultima spiaggia. Serve il miracolo per le semifinali

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino la nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto, siamo all’ultima spiaggia e serve davvero un’impresa per qualificarci alle semifinali: dobbiamo vincere per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi se vogliamo accedere tra le quattro grandi del Pianeta. Gli azzurri devono gettare il cuore oltre l’ostacolo, devono letteralmente superarsi mettendo in campo tutta la grinta, il cuore, le loro doti tecniche: gli occhi della tigre dovranno regnare sovrani davanti a 15000 spettatori che dovranno spingere i ragazzi del CT Chicco Blengini.

Servirà la partita perfetta, dopo la scoppola subita contro la Serbia e il biscotto tra la Polonia e gli slavi, oggi Ivan Zaytsev e compagni sono chiamati a un’incredibile reazione per sovvertire tutti i pronostici della vigilia ed entrare nella leggenda. Dobbiamo crederci fino alla fine, lottare su ogni singolo pallone, bombardare fin dal primo istante per minare le certezze dei Campioni del Mondo e provare a ribaltarli con un potenziale triplo 25-20 (o parziali simili, l’importante è che ci siano 15 punti di differenza in nostro favore in tre set). Lo Zar, Osmany Juantorena, Simone Giannelli e tutti gli altri se la dovranno vedere con i biancorossi trascinati da Kurek e Kubiak: crediamoci fino alla morte.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.15. Buon divertimento a tutti.

Presentazione partita – La Polonia ai raggi X – Sestetti e probabili formazioni – L’Italia si qualifica alle semifinali se… – Le chiavi tattiche della partita













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Valerio Origo