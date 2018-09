Volley, Mondiali 2018: Italia-Polonia, i Campioni del Mondo ai raggi X. Kurek e Kubiak fanno paura, serve l’impresa

Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Polonia in un match decisivo ai Mondiali 2018 di volley maschile: gli azzurri sono obbligati a vincere per 3-0 con almeno 15 punti di scarto per accedere alle semifinali altrimenti verranno eliminati dalla rassegna iridata. Al Pala Alpitour di Torino gli azzurri sono chiamati a una clamorosa impresa, dopo la scoppola rimediata contro la Serbia bisognerà reagire e cercare il numero d’antologia per mandare in visibilio un Paese intero. Crediamoci fino alla fine, lottiamo punto dopo punto ma di fronte ci troveremo un avversario estremamente competitivo e pericoloso, conosciamolo meglio analizzandolo ai raggi X.

I Campioni del Mondo si presentano all’appuntamento dopo aver sconfitto la Serbia per 3-0 nelle ultime due partite giocate (ieri sera e in quella della seconda fase decisiva per il passaggio del turno, a farne le spese fu la Francia). I biancorossi, che in questa rassegna iridata hanno ceduto anche al cospetto dell’Argentina di Julio Velasco e dei transalpini, sono a un passo dall’ingresso tra le migliori quattro del Pianeta: dovranno semplicemente amministrare la situazione ed evitare di perdere con più di 15 punti di differenza, un obiettivo che sembra essere alla loro portata. Gli uomini di Vital Heynen, mago della panchina visti i risultati ottenuti alla guida di Germania (bronzo iridato quattro anni fa) e Belgio (semifinale agli Europei 2017 eliminando l’Italia ai quarti) prima di questa prima stagione su una delle panchine più prestigiose per un allenatore, si distinguono per il loro gioco concreto e studiato in ogni minimo dettaglio, non hanno dei punti di forza specifici ma allo stesso tempo non hanno particolari talloni d’Achille e questo può fare la differenza a certi livelli.

La Polonia, che cerca di difendere il titolo conquistato quattro anni fa in casa, aveva agguantato anche il pass per la Final Six dell’ultima Nations League e va sempre presa per le pinze, è una Nazionale di grande tradizione (il volley è sport nazionale) e ha sempre in serbo delle sorprese. Gli uomini di punta sono noti e arcinoti: l’opposto Bartosz Kurek (Stocznia Stettino dalla prossima settimana, un passato alla Lube con lo scudetto del 2014) e lo schiacciatore Michal Kubiak (ora è in Giappone, agli Osaka Panthers), due 30enni che in serata sì possono davvero ribaltare la partita ma che spesso hanno anche dei passaggi a vuoto. La grande novità stagionale è l’altro martello Artur Szalpuk, 23enne del PGE Skra Belchatow che ha sorpreso tutti in Nations League e si sta confermando in questa rassegna iridata. Da tenere in forte considerazione anche il centrale Mateusz Bieniek affiancato dal veterano Piotr Nowakowski, la regia è naturalmente di Fabian Drzyzga che quando veste il biancorosso riesce sempre a trasformarsi mentre il libero è Pawel Zatorski.













