Volley, Mondiali 2018: cosa deve fare l’Italia per qualificarsi alle semifinali? Tutte le combinazioni, serve l’impresa sulla Polonia

Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi alle semifinali dei Mondiali 2018 di volley maschile? Semplice: realizzare una vera e propria impresa, qualcosa al di fuori dell’ordinario e che non si è praticamente mai visto in un big match di pallavolo in un contesto di così alto livello. Questa sera (ore 21.15) gli azzurri dovranno battere la Polonia per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi, dobbiamo letteralmente ribaltare i Campioni del Mondo e sotterrarli a suon di schiacciate e di muri se vogliamo entrare tra le quattro grandi del Pianeta.

La scoppola rimediata due giorni fa contro la Serbia ci è costata carissimo, il 3-0 con parziali imbarazzanti ci ha messo in una situazione critica e ora siamo appesi a un filo con le speranze ridotte a un lumicino e con la necessità di compiere un miracolo sportivo per proseguire la nostra avventura nella rassegna iridata e regalarci una super sfida contro la vincente di USA-Brasile. Dunque cosa deve fare l’Italia per qualificarsi alle semifinali?

L’ITALIA SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI DEI MONDIALI SE:

– Batte la Polonia per 3-0 con almeno 15 punti di scarto complessivi

In questo caso Polonia, Serbia e Italia chiuderebbero il girone con 1 vittoria, 3 punti e un quoziente set di 1.000. A risolvere la parità totale sarà dunque il quoziente punti: l’Italia al momento è a -22, la Polonia è a +7, la Serbia a +15 (già qualificata alle semifinali). Dunque l’Italia dovrebbe vincere con almeno 15 punti di margine per salire a -7 e fare piombare la Polonia a -8. In sostanza dobbiamo impedirgli di fare più di 60 punti in totale (se non si dovesse andare mai ai vantaggi, altrimenti la quota aumenterebbe): ad esempio un triplo 25-20 o ad esempio un 3-0 (25-22, 25-18, 25-20) e similari.













Foto: Valerio Origo