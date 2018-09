Volley, Mondiali 2018: Italia-Polonia, il sestetto titolare degli azzurri e le probabili formazioni. I Gladiatori per l’impresa a Torino

Tutti insieme per l’impresa, tutti in campo abbracciati e uniti per provare a compiere l’impossibile, Gladiatori azzurri per entrare nella leggenda. L’Italia è con le spalle al muro, deve battere la Polonia per 3-0 e con almeno 15 punti di scarto complessivi per qualificarsi alle semifinali: sembra impossibile ma gli uomini del CT Chicco Blengini devono crederci fino alla morte, fino a quando non cadrà a terra l’ultimo pallone. Il Pala Alpitour di Torino dovrà spingere la Nazionale e sostenerla nel momento più difficile, dopo la batosta rimediata contro la Serbia e il successo dei biancorossi sugli slavi siamo nella situazione più complicata.

Dobbiamo scalare un Everest ma ci proveremo contro tutto e tutti. In campo ovviamente la formazione tipo, il sestetto titolare chiamato ad alzare l’asticella per realizzare un’impresa che passerebbe alla leggenda di questo sport. Simone Giannelli in cabina di regia, dovrà scatenare la potenza dell’opposto Ivan Zaytsev e del martello Osmany Juantorena: dipendiamo dalla fantasia del leoncino, dalla grinta dello Zar e dalla classe della Pantera. Servirà il massimo apporto dietro del libero Massimo Colaci che dovrà tirare su di tutto (ogni punto peserà come un macigno) ma soprattutto ci aspettiamo una prestazione di cuore da parte dello schiacciatore Filippo Lanza (partirà titolare quasi sicuramente, difficile azzardare Luigi Randazzo o Gabriele Maruotti in una partita di questo calibro). Saranno importanti anche i muri e i primi tempi dei centrali Daniele Mazzone e Simone Anzani.

La Polonia di Vital Heynen punterà tutto sull’opposto Kurek e sullo schiacciatore Kubiak, attenzione alla grande rivelazione Szalpuk di banda, sempre temibili i centrali Bieniek e Nowakowski. Di seguito il sestetto titolare degli azzurri e le probabili formazioni di Italia-Polonia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile.

ITALIA: Giannelli – Zaytsev, Juantorena – Lanza, Anzani – Mazzone, Colaci

POLONIA: Drzyzga – Kurek, Kubiak – Szalpuk, Bieniek – Nowakowski, Zatorski













Foto: Valerio Origo