Volley, Mondiali 2018: Italia, bombardare la Polonia fin dall’inizio! Attacco e difesa per farli traballare e sognare la rimonta: lo schema tattico della partita

Serve la rimonta da leggenda, un ribaltone da antologia, un’impresa mitologica che non ha eguali nella storia della pallavolo: vincere per 3-0 con almeno 15 punti di scarto, contro i Campioni del Mondo, in una Final Six dei Mondiali. Un successo dai connotati esagerati, un trionfo apocalittico in un big match, una vittoria schiacciante di una squadra con le spalle al muro contro un’altra che invece sembra ormai essere tranquilla del suo destino e che deve semplicemente gestire la situazione. L’Italia deve realizzare l’impossibile, deve rendere concreto qualcosa che sembra irreale e fantascientifico, deve fare materializzare quello che sulla carta sembra un semplice miraggio, deve semplicemente crederci fino all’ultimo, lottare fino alla morte con il coltello tra i denti.

Al Pala Alpitour di Torino si decide la sorte della nostra Nazionale ai Mondiali 2018 di volley maschile, gli azzurri vogliono accedere alle semifinali ma per farlo devono letteralmente ribaltare la Polonia, annichilirla col massimo scarto e infliggendo un distacco di punti molto elevato per recuperare un quoziente decisamente sfavorevole dopo la scoppola subita contro la Serbia. Le similitudini sono tante, è come se partissimo da 0-4 nel calcio o da -30 del basket, obbligati a scalare una montagna con pochissime possibilità di riuscirci ma desiderosi di provarci tra l’altro in casa, in un palazzetto che dovrà essere una bolgia.

Lo schema tattico della partita è molto semplice visto che ogni pallone sarà infuocato e peserà come un macigno, bisognerà giocare ogni scambio come se fosse l’ultimo, lottare in ogni singolo frangente della partita perché ogni volta che la sfera toccherà terra nel nostro campo si ridurranno sempre di più le nostre chance di volare in semifinale. Bisognerà spingere fin dal primo istante, picchiare con insistenza per mandare in confusione i biancorossi e minare le loro certezze, devono essere bombardati da ogni lato del campo e devono perdere le loro sicurezze, serve il perfetto connubio tra un attacco dinamitardo (per intenderci quello visto contro il Belgio) e una difesa ai limiti dell’umano che tiri su di tutto e getti sconforto tra le fila degli uomini di Vital Heynen.

Servirà una grande tenuta mentale, non è facile giocare sapendo che ogni punto può valere la semifinale, i nostri Gladiatori dovranno essere superiori a tutto, gettare il cuore oltre l’ostacolo e lottare allo stremo delle forze per mostrare a tutti che non sono quelli visti due giorni fa contro la Serbia. Stringiamoci tutti attorno a questa Italia e crediamoci fino alla morte, lottiamo e proviamoci per consegnare un’impresa alla storia dello sport italiano.













Foto: FIVB