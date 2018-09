LIVE Italia-Belgio, Mondiali volley 2018 in DIRETTA: sfida cruciale per gli azzurri contro Anastasi

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze gli azzurri affronteranno i Red Dragons in una partita fondamentale per il prosieguo dell’intera rassegna iridata: serve una vittoria a tutti i costi per alimentare ulteriormente le nostre speranze di accedere alla Final Six visto che tutti i risultati ottenuti in questo turno della competizione verranno portati alla seconda fase. La nostra Nazionale è reduce dalla vittoria contro il Giappone ottenuta quattro giorni fa nella bolgia del Foro Italico di Roma, i nostri avversari ieri hanno travolto l’Argentina di Julio Velasco.

Si preannuncia una partita davvero molto ostica e intensa che si potrebbe decidere sui dettagli. L’Italia non dimentica l’eliminazione subita lo scorso anno ai quarti di finale degli Europei e va a caccia della vendetta contro la formazione allenata da Andrea Anastasi, nostro ex CT che vuole fare la differenza sulla sua ex panchina. Ivan Zaytsev e compagni puntano a un successo fondamentale e dovranno dare davvero il massimo per fare la differenza, serviranno le bordate dello Zar ma anche le giocate di Osmany Juantorena e la regia di Simone Giannelli per mettere sotto i Red Dragons di Sam Deroo, Simon Van De Voorde e Bram Van Den Dries.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.15. Buon divertimento a tutti.

Foto: Valerio Origo